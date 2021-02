Jiný scénář než na podzim v Ďolíčku. Pardubičtí fotbalisté již v prvním poločase prohrávali na stadionu Slavie o dva góly.

Pardubický fotbalista Emil Tischler (vlevo) v duelu s pražskou Slavií. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Byl to náročný zápas. Přesně to, co jsme čekali, bylo to hodně o běhání. Bohužel jsme se nedostali tolik do hry jako v minulém utkání. Až na výjimky jsme nebyli pro Slavii nebezpeční, tím pádem jsme prohráli,“ ohlížel se za vystoupením v Edenu pardubický záložník Emil Tischler.