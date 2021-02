A nyní odvety. Fotbalová nejvyšší soutěž zahájila osmnáctým kolem druhou polovinu tohoto ročníku. Hráče FK Pardubice čeká soupeř, proti kterému v srpnu získali první ligovou výhru. Jejich premiéra v Ďolíčku tehdy skončila vítězstvím 2:1.

Pardubičtí vybojovali v první polovině sezony 25 bodů. Teplice? Severočeši jich mají o osm méně, když v roce 2021 zatím nevyhráli.

„Teplice mají kvalitní mužstvo i se zkušenými hráči. Pro nás je to zase těžký soupeř,“ říká trenér Jiří Krejčí o týmu Teplic, za které nastupují Jakub Řezníček, Jakub Mareš či Ondřej Mazuch.

Zatímco před týdnem Východočeši zdolali Příbram 1:0, tak jejich nedělní soupeř neudržel vedení v duelu s Karvinou a remizoval doma 2:2. V úterý pak další hráči dostali prostor v přípravném utkání, které Teplice prohrály s rezervou Slavie 3:5.

„Bude to hlavně o nás. Musíme hrát fotbal, který je nám vlastní, a pokusit se dát nějaké góly, protože koncovka je to, co nás v poslední době trochu trápí,“ domnívá se pardubický obránce Filip Čihák, jenž hrál minule celý zápas na pozici stopera.

V těchto týdnech je sledovaným tématem stav hracích ploch. „Nemyslím, že by Teplice nad terénem jásaly. Bude to pro oba těžké. Bohužel to tak je,“ poznamenal trenér Pardubic Krejčí. „Zápasy jsou hodně soubojové. Když se s tím člověk vyrovná, tak je prostor hru zklidnit a ukázat fotbalovou kvalitu. Snažíme se o to v každém utkání,“ dodal Čihák.