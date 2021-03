/FOTO/ Pardubický fotbalista Emil Tischler vstřelil svůj pátý gól v tomto ročníku. Východočeši ve 24. kole FORTUNA:LIGY hráli nerozhodně s Mladou Boleslaví 2:2.

Pardubický fotbalista Emil Tischler (vlevo) vystihl autové vhazování protihráče a ve střelecké pozici si poradil. Míč zamířil s odrazem od tyče do šibenice. | Foto: Radek Klier

Hned v 5. minutě odstartoval zajímavý zápas. Pardubický fotbalista Emil Tischler vystihl autové vhazování protihráče a ve střelecké pozici si poradil. Míč zamířil s odrazem od tyče do šibenice. „Chtěl jsem to trefit na zadní tyč. Že to tam takhle spadlo, jsem byl velice rád,“ uvedl Tischler po utkání.