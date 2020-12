Předvánoční program? Čtyři zápasy během dvanácti dnů. První utkání z náročné série odehrají pardubičtí fotbalisté již v sobotu.

„Bude to hlavně o morálce i o kondici. Máme v týmu hráče, kteří mohou zaskočit, kdyby některým došla pára, jak já říkám. Po kondiční stránce ale snad budeme připraveni dobře,“ věří pardubický trenér Jiří Krejčí.

Příští týden ještě na Východočechy čeká Sparta a Zlín, letošní rok zakončí 23. prosince v Karviné.

„Známe to ze závěru minulé sezony, tam jsme tak hráli pořád. Víme, že zápasy jdou rychle po sobě. Budou tam asi kratší tréninky, abychom byli připraveni,“ řekl Martin Toml, obránce FK Pardubice.

Lepší start Pardubic

Nejprve ovšem postupně. Vršovický Ďolíček v Praze bude v sobotu od 16 hodin hostit souboj nováčků. Pardubice vs. Brno. Dva týmy, které si zajistily v minulé sezoně postup do nejvyšší soutěže. První Pardubice získaly o tři body více než druhá Zbrojovka.

„Hráli jsme spolu dvakrát v sezoně a jednou v přípravě. Je to pro obě mužstva stejné, i oni znají nás,“ uvedl Krejčí.

Aktuálně mezi elitou? Osmé Pardubice prožily úspěšnější start. Na kontě mají o devět bodů více než soupeř z Moravy.

„Zbrojovka je zajímavá ofenzívou, má tam šikovné hráče. Ukázali to i v posledním kole proti Budějovicím, kde bylo Brno tři čtvrtě zápasu lepším týmem. Hlavně ve druhém poločase měli spoustu šancí, ale neproměnili je,“ upozorňuje Krejčí.

Před týdnem hráči Zbrojovky v 16. minutě prohrávali 0:2, zápas Jihočeši vyhráli 3:1. „Připadá mi, že hráči si pohrávají s osudy svými i mnoha lidí v tomto klubu. Liga se nedá hrát tak, jak jsme předváděli úvodních dvacet minut,“ poznamenal Miloslav Machálek, trenér Brna.

Ve druhé lize byli Brněnští nejlépe střílejícím týmem soutěže, v tomto ročníku FORTUNA:LIGY se zatím prosadili jen devětkrát.

Vzali body Slavii

Jednu věc mají oba týmy společnou. Pardubice i Brno dokázaly v této sezoně obrat o body dominantní Slavii. Pardubičtí s mistrem v září remizovali v Ďolíčku 1:1, Brno si na konci listopadu odvezlo bod z Edenu. „Podali sympatický výkon, který korunovali tím bodem. Když hrajete se Slavií, tak musíte mít i kousek štěstí, to platí pro nás i pro Brno. Byl to podobný scénář,“ dodal trenér Krejčí.

Zatímco doma Brno ještě nevyhrálo, venku dokázalo vyhrát v Jablonci a vybojovat bod právě na Slavii. Pardubicím se zase daří v Ďolíčku, kde při svých domácích zápasech ještě neprohrály.

„Brno má určitě svoji kvalitu, ale bude to hlavně o nás. Chceme hrát to, co umíme. Půjdeme předvést co nejlepší výkon, který by nám zajistil vítězství,“ řekl Martin Toml.