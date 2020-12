I s Tomášem Solilem, který nedohrál zápas na Spartě, se připravují pardubičtí fotbalisté na nedělní duel se Zlínem. Záložníka srazil loktem Ladislav Krejčí mladší, který byl až po zásahu VARu vyloučen.

„Tomáš měl zablokovanou krční páteř a nějaké obratle, naše fyzioterapeutka mu to uvolnila. V sobotu bude na předzápasovém tréninku, do utkání by měl nastoupit,“ uvedl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Zákrok na hřišti vypadal hrůzostrašně, za stavu 2:0 pro Spartu chybělo pár minut do konce utkání. „Byl jsem hodně otřesený, mám taky naražený nos a pusu. Před čtvrtečním tréninkem jsem musel k naší fyzioterapeutce, ale do přípravy jsem se zapojil,“ řekl Tomáš Solil.

Po utkání se s dvacetiletým záložníkem spojil i hráč Krejčí, který ho ostře fauloval. „Psal mi, omlouval se, ale přesto se na něj trochu zlobím. Bylo to zbytečné, on to ale určitě sám ví,“ poznamenal Solil.

Sparťan Krejčí si nyní v lize čtyři zápasy nezahraje. Tak rozhodla disciplinární komise. „Měla dát jasný signál všem hráčům v lize, že něco podobného už se na hřišti nesmí odehrát. Jde o zdraví hráčů, měli bychom je chránit. Podle mě měl být trest minimálně na šest zápasů,“ přidal Zavřel svůj pohled.

Před pauzou odehrají Pardubice ještě dva zápasy. V neděli v Ďolíčku proti Zlínu, ve středu na hřišti Karviné. „Věřím, že nás středeční zápas povzbudil, že jsme si zvedli zdravě sebevědomí a dokázali si, že u nás můžeme hrát s každým. Těžko odhadnout, jestli Zlínu pomůže odložený zápas se Slavií. Věřím, že domácí zápas zvládneme,“ prohlásil sportovní ředitel Pardubic.

Vzhledem k vyhlášené karanténě v týmu Slavie Zlín ve středu nehrál. Místo toho hráči Fastavu jen trénovali, Ševci samozřejmě i studovali hru Východočechů na Letné.

„Zápas nám jenom potvrdil to, co už víme. Pardubice hrají s elánem, s chutí. Jsou organizované, daří se jim. Vůbec nepůsobí, že přišly z druhé ligy,“ uvedl asistent trenéra Fastavu Jan Somberg, jenž dříve vedl i Tomáše Čelůstku, zlínského odchovance a nyní obránce Pardubic.

Duel Pardubice - Zlín se hraje ve vršovickém Ďolíčku v neděli od 14 hodin.