Během posledních dvou ročníků poznal různé tváře fotbalu. Hned v úvodu předchozí sezony se David Huf vážně zranil a prakticky rok nehrál. Podzim v nejvyšší soutěži už byl o něčem jiném. První starty mezi elitou, první góly. Fotbalisté Pardubic „přezimovali“ na páté pozici.

„Chceme hlavně pokračovat v tom, co jsme na podzim začali,“ říká v rozhovoru pardubický útočník David Huf. Východočeši nastoupí v neděli od 14 hodin proti Českým Budějovicím.

Loni jste se uzdravil a začal hrát první ligu. Máte zase radost z fotbalu?

Určitě jsem měl radost, když jsem se mohl zase vrátit na hřiště. Ze začátku jsem ještě bojoval s bolestí kolena, ale postupem času to přestávalo. Pracoval jsem na tom. Byl bych asi šťastný, i kdyby se mi úplně nedařilo. Hlavně, že jsem se vrátil. A k tomu potom výkony nebyly špatné. O to lepší, že jsem mohl hrát.

Něco podobného jste si představoval, když jste se po operaci vracel? Motivovalo vás to?

Hlavně jsem klukům přál, aby se jim dařilo. Fandil jsem jim a říkal, že by bylo krásné, kdyby postoupili. Nemyslel jsem na sebe, že bych třeba potom mohl hrát první ligu. To ne, tak jsem nad tím nepřemýšlel. Když to pak bylo možné, tak jsem se chtěl dostat zpátky do týmu. Věděl jsem, že už dříve jsem nějakou šanci v áčku dostal. Chtěl jsem o ni zase zabojovat.

David Huf



Narozen: 23. 1. 1999 (21 let)



Klub: FK Pardubice



Předchozí působiště: Jevíčko, Moravská Třebová, Svitavy, od roku 2012 Pardubice



Sezona 2020/2021: 10 zápasů - 5 gólů (FORTUNA:LIGA), 6 zápasů - 3 góly (ČFL - sk. B)

Minuty v první lize naskakovaly postupně. Jak jste si zvykal na nejvyšší soutěž?

Mně v tom zase tak velký rozdíl nepřijde. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale jako útočník se cítím na hřišti dobře, ať už je to v první, druhé nebo třetí lize. I v ČFL hráli bývalí prvoligoví fotbalisté, i díky tomu jsme nabral nějaké zkušenosti. A mohl z nich těžit i v první lize.

Jak jste spokojený se střeleckou bilancí? V součtu se zápasy ČFL jste na podzim skóroval osmkrát…

Kdyby mi někdo řekl, že se vrátím po ročním zranění a budu mít po podzimu 8 gólů, ještě k tomu pět v první lize, tak bych se tomu možná trochu zasmál. A dělal maximum pro to, abych toho dosáhl. Každopádně jsem rád, že se to tak povedlo.

Čtyři z pěti prvoligových gólů jste vstřelil jako střídající hráč. Dokážete si poradit s touto rolí, kdy vstupuje do rozjetého zápasu jako žolík?

Většinou jsem tam chodil místo Páji Černého, který na hřišti odvede spoustu práce. Obrana soupeře s ním má problémy. Když je potom potřeba sestavu prostřídat, tak jsem rád, že trenér dával šanci mně. Obrana už je unavenější, mám tam i více prostoru. Párkrát jsem si s tím dokázal poradit, doufám, že to bude pokračovat.

V utkání proti Brnu (2:1) jste byl u obou gólů, přidal jste i asistenci. Byl to nejpovedenější zápas?

To byl můj první zápas, kdy jsem nastoupil v základní sestavě. Ukázal jsem, že mohu dát gól, i když hraji od začátku, to mě moc těšilo. Myslím, že se mi zápas i herně vydařil. A hlavně jsme vyhráli, takže se to povedlo.

Na podzim zaujala i vaše trefa v nastavení, která zachránila remízu v duelu s Olomoucí. Posílají vás trenéři, abyste si vzal míč při standardních situacích?

Už od té doby, co jsem přišel do áčka, si všímali toho, jak to na tréninku kopu. Věděli to už z dorostu, kde mě sledovali. Říkali mi teď, ať se toho nebojím, když budu na hřišti. A nejlépe ať dám gól (usmívá se).

Po tréninku se nácviku střelby ještě speciálně věnujete?

Minimálně jednou týdně si ještě po tréninku postavím balóny a zkouším to. Na přední i na zadní tyč. Když to jde, tak mi to dodá sebevědomí i do zápasu.

Máte v hlavě nějakou trefu, která se vám z trestňáku povedla nejlépe?

Brankář Jirka Letáček mi pořád připomíná jeden gól, když jsme ještě hráli za U15 (směje se). Tenkrát jsem dal gól proti Slavii, bylo to opravdu z dálky. To by byla asi trefa, na kterou si vzpomenu, ale pár dalších už taky bylo.

Poslední zápas jste hráli 23. prosince, následovalo krátké volno. Jak jste vnímal netradiční zimní přestávku?

Trenéři nám dali chvilku pauzu, potom jsme už plnili individuální plán a naskočili zase do společného tréninku. Pokračovali jsme v cyklu a nemuseli nabírat novou kondici. V podstatě jsme nic neztratili, tento týden už se připravujeme na zápas proti Českým Budějovicím. Doufáme, že se nám bude dařit.

Před pokračováním soutěže jste na pátém místě. Jaké ambice má kabina pro jaro?

Řekl bych, že chceme hlavně pokračovat v tom, co jsme na podzim začali. Naším cílem je udržet se nejlépe v horní polovině tabulky a být konkurenceschopní i těm nejlepším celkům v lize.