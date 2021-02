Právě v dresu Příbrami odchytal v nejvyšší soutěži třicet zápasů. Ty poslední v úvodu předchozí sezony, pak se brankář Marek Boháč stěhoval do Pardubic.

„Na zápas se těším i z toho důvodu, že tam některé kluky stále znám. Stejně jsem to měl třeba proti Žižkovu,“ říká dvaatřicetiletý Boháč před zápasem proti klubu, kde dříve působil.

Už je to něco přes rok, kdy jste z Příbrami odcházel. Máte soupeře dobře přečteného, nebo už je v táboře Středočechů vše jinak?

Už se tam toho zase dost změnilo, trenéra Horvátha jsem ani nezažil. Dost kluků sice zůstalo, ale když jsem se díval na jejich poslední zápasy, tak je to něco jiného než před rokem. Podívali jsme se na ně, snad se dobře připravíme.

Jak se tedy podle vás Příbram v lednových zápasech zatím prezentovala?

Začátek kalendářního roku zvládli velmi dobře. Měli smůlu v Budějovicích, kde dostali červenou kartu. Taky nedostali žádnou branku od Plzně. V Jablonci to vzhledem k terénu asi nebylo úplně o fotbale, ale dá se říct, že Příbram se zvedá.

Po duelu v Plzni vás čeká Příbram, soupeř ze spodní poloviny tabulky. V jakém nastavení půjdete do dalšího utkání?

Já to beru stejně, i v Plzni se dalo něco uhrát. Když se podívám zpětně, tak do 80. minuty neměla zase tolik vyložených šancí. Teď je tu další zápas, hrajeme doma. Když se podíváme na tabulku, tak bychom samozřejmě byli rádi, kdyby Příbram zůstala dole a my se mohli posunout po zisku tří bodů výše.

Hodně se mluví o stavu hracích ploch. Jaké to bude v pražském Ďolíčku, kde se hrálo i ve středu dohrávané utkání Bohemians - Opava?

Zápas jsem neviděl, ale kluci říkali, že hřiště asi zapískovali. Jsem zvědavý, jak terén bude vypadat. První zápas tohoto roku na Bohemce bylo hřiště fantastické. Oproti třeba Karviné nebo i Plzni. Doufám, že to bude dobré.

Motto duelu? Aby se soupeř nepřiblížil

Desáté Pardubice a sedmnáctá Příbram. To je před vzájemným utkáním taky rozdíl dvanácti bodů. „Každý zápas je důležitý. Tenhle o to více, když jde o soupeře ze spodní poloviny tabulky. Když chceme hrát někde ve středu nebo i výše, tak musíme zápas zvládnout. Uděláme maximum pro to, abychom si připsali tři body a soupeř se k nám nepřiblížil,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

V sestavě východočeského týmu se dají očekávat změny oproti utkání v Plzni. Trenéři budou mít k dispozici třeba „plzeňské“ trio, které nemohlo minule nastoupit. Jenže zásah tentokrát přijde do obranné čtyřky. Po vyloučení v minulém kole totiž nemůže nastoupit stoper Martin Šejvl. Současné klimatické podmínky se podepisují i na stavu hracích ploch. „Terény jsou různé, s tím asi každý počítá. O to více bojovnosti se tam musí dát,“ řekl kouč Pardubic.

Příbram se snaží odpoutat ze sestupového pásma. „Víme, že v lize je každý soupeř kvalitní. Příbram hraje urputný fotbal, bude to náročný zápas. Ze začátku se snaží dát gól a pak dobře bránit. Musíme začít tak, abychom jim to neumožnili,“ dodal Novotný.