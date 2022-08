Domácí také Slovanu nabídli šanci k první brance zápasu. Frýdek využil zaváhání obrany a šinul si to osamocený na Markoviče. Učebnicovým skluzem mu ale šanci překazil obránce Vlček.

Před pauzou se však s brankami roztrhl pytel. Konkrétně ve prospěch domácích fotbalistů.

Nejprve ve 43. minutě se míč po skrumáži odrazil k Hlavatému, který s nutnou dávkou štěstí propálil brankaře hostů.

Všichni už očekávali pauzu, ale Slovanu se čekání pořádně vymstilo.

Vlček si udělal výlet na polovinu Slovanu, sebral míč Rondičovi a po úniku přes obranu následně i propálil gólmana – 2:0.

Zvonila konstrukce

Liberec do druhé půle vlétl jako nový tým. Ze hřiště se poroučel Rondič a nastoupil Kozák. Tento tah se trenérovi hostů vydařil.

Jelikož mladý útočník se dostal k odraženému míči ve vápně a vykřesal Slovanu naději na bodový zisk z Prahy.

Domácí si ale také vybojovali příležitost ke skórování. Vacek se ve vápně obtočil kolem obránce, ale pálil pouze pánu bohu do oken.

Slovan se během druhých pětačtyřiceti minut sice více držel na míči, ale příliš vážných šancí k vyrovnání neměl. Jednu z nich si ale vypracoval záložník Červ, když po rohovém kopu propálil obránce mezi nohami, ale Markovič stál na svém místě a zákrokem udržel jednobrankový rozdíl.

V úplném závěru mohly Pardubice ještě navýšit skóre, když hned několikrát vystřelily, ale Vliegen byl proti. Po jednom z odražených míču mohl Hlavatý navýšit skóre, ale trefil pouze spojnici.

Pardubice i tak berou první letošní tři body do tabulky Fortuna ligy.

Ohlasy:



Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubice: "Připravovali jsme se na to, že bychom chtěli zůročit výkony z předešlých utkání, kde jsme hráli dobře. Měli jsme spousty příležitostí, ale bohužel jsme je neproměňovali. Dnes to bylo velmi těžké utkání. Zpočátku bylo vyrovnané a bez šancí. Ale závěr poločasu se nám opravdu vyvedl. Hlavatý dal nejdříve jednu branku z odraženého míče a následně Vlček krásně přebral, uvolnil se a dal druhý gol do šatny. Říkali jsme klukům v kabině, že musíme takto pokračovat, ale to se nám nepodařilo. Liberec hned v první minutě udeřil a následně nás přitlačil. Chtěli jsme hrát spíše na brejky. Jsme rádi, že jsme to ubojovali a že jsme si připsali tři body. Kluci si to zasloužili a poděkování patří všem na hřišti."



Tomáš Vlček, obránce FK Pardubice: "Hrozně důležité utkání pro nás s klukama. Říkali jsme si, že jsme herně vypadali dobře v těch předešlých dvou utkání, ale výsledkově se nám nedařilo. Jsme nesmírně šťastní, že se nám to proti Liberci povedlo a bereme všechny tři body."