Branky: 81. Kodad – 20. Solil. Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Šafránková. FK Teplice: Mucha – Emmer (C) (46. Kodad), Chaloupek (85. Lukáš), Knapík, Urbanec – Mareček, Kučera (75. Cykalo) – Trubač, Křišťan (61. Žák), Čičovský – Vachoušek (61. Čerepkai). FK Pardubice: I. poločas: Budinský – Lupač (17. Rosa), J. Tecl (27. Míka), Hranáč, Chlumecký – Icha (C), Hlavatý, Solil – Sychra, Huf, Kapanga. II. poločas: Budinský – Rosa (C), Míka, Koukola, Chlumecký – Icha, Janošek, Šimek – Kostka, Sow, Lima. Trenér: Radoslav Kováč

První dvacetiminutovka nepřinesla na trávníku žádné velké šance. Předčily je zdravotní peripetie v pardubickém týmu. Lupač musel odstoupit kvůli zraněné noze a Chlumecký dostal ránu do hlavy, která musela být ošetřena. Neštěstí se ale záhy proměnilo ve štěstí. Na konci dvacáté minuty Kapangova nabídka dolétla k nohám Solila, který prostřelil Muchu mezi nohama. O čtyři minuty později mohl zvýšit vedení osamocený Hlavatý, nicméně s jeho hlavičkou si Mucha poradil.

O přestávce vyměnili, podle zápisu, hosté hned šest hráčů. Na tempu jim ale nástup čerstvých „kusů“ neubral. Druhý gól svého týmu měl na noze Lima. Šimek nejdříve svoji příležitost promarnil, ale akci dokončil přihrávkou na mladého Brazilce. Limovu střelu zastavil na brankové čáře Chaloupek a dorážku poslal stejný hráč těsně nad. Pardubice pokračovaly v aktivní hře, ale mohlo udeřit na druhé straně. Obránce Rosa ale Vachouškův pokus špičkou kopačky vytěsnil mimo tři tyče. Co se nepovedlo Teplicím po hodině hry, jim vyšlo devět minut před koncem. Trubač objevil Kodata, který uklidil svoji střelu k bližší tyči. Oba celky se pak snažily strhnout vítězství na svou stranu. Plichtu ale už neodvrátily.

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice:

„Chvíli jsme se srovnávali s přechodem na umělou trávu, protože v Pardubicích trénuje na přírodním trávníku. V prvním poločase jsme předvedli lepší výkon než ve druhém. Po změně stran jsme totiž zbytečně ztráceli míče. Mám také výtku k agresivitě v osobních soubojích. Neříkám, že nám chyběla v každém, nicméně v tomto ohledu musíme zabrat. Mám radost z výkonů mladých kluků Šimka i Tecla, který je u nás na zkoušku z dorostu. Oba zvládli zápas velmi dobře. Co se týče cizinců, uděláme si analýzu a určíme, kdo zůstane.“