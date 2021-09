Velké prvoligové derby Votroků s Pardubicemi pro něj bude pikantní možná více než pro kohokoliv jiného. Hradecký útočník Daniel Vašulín ve městě svého pátečního soupeře bydlí, navíc pardubický klub o něj v minulosti také usiloval. „A ještě mám přítelkyni z Pardubic,“ přidává další skutečnost s rivalem spojenou.

Třiadvacetiletý stále ještě talent má tedy o motivaci postaráno, což je z jeho slov zcela zřejmé. „Obrovsky se na to těším, tyhle zápasy mě baví. Když jsme v Chrudimi hráli s Pardubicemi nebo s Hradcem Králové, mělo to větší náboj – s Hradcem ještě o něco výraznější než s Pardubicemi. Derby Hradec versus Pardubice jsem ještě nezažil, moc se na něj těším. A doufám, že bude vítězné. Myslím, že to bude jeden z největších zážitků v první lize. Všichni z mančaftu to chceme zvládnout,“ říká autor dvou gólů v letošním ročníku FORTUNA:LIGY, což z něj dělá aktuálně nejlepšího střelce Votroků.

Vytáhlý forvard fotbalově vyrůstal v Chrudimi. Než přišel „pod lízátka“, s tamním MFK proti Hradci Králové i proti Pardubicím hrával, a jak říká, Votroci byli v té době větším protivníkem než celek z města perníku. „Ani nevím, čím to je, ale přišlo mi to tak. Říkal jsem to i klukům v kabině, když jsme naposledy v Chrudimi hráli (v loňské druholigové sezoně – pozn. aut.), že na nás budou domácí hráči hodně motivovaní. Pardubice jsou odtamtud sice blíž, ale vím, že v Chrudimi berou souboje s hradeckým mužstvem prestižněji,“ prozrazuje.

Vašulín přišel do Hradce v létě před sezonou 2020/2021, po které tehdy druholigoví Votroci slavili postup mezi elitu. Důrazný hroťák se na postupu podílel osmi brankami a pěti asistencemi. Kvůli zranění z podzimu ovšem odehrál pouze devatenáct zápasů z celkových šestadvaceti.

Na prvoligové scéně se mohl objevit klidně i o rok dříve, kdy o něj projevili zájem Pardubičtí. Jenže chtěli ho pouze na zkoušku. Hráč dal nakonec přednost Hradci, kde s klubem rovnou podepsal smlouvu.

„Jsem rád, že jsem nakonec zvolil Hradec. Pro mě to byla správná volba. Odehrál jsem další tři čtvrtě sezony ve druhé lize, na hřišti jsem dostal hodně prostoru, takže to byl určitě správný krok,“ poznamenal útočník.

Už jako malý kluk věděl spíše o Hradci. „Pardubice si vůbec nevybavuju, sledovali jsme Hradec, protože hrál v první lize. Pamatuju si, že když jsem byl malý a projížděli jsme přes Hradec, rodiče mi ukazovali Lízátka jako poznávací bod,“ usmívá se rodák z Hlinska.

Ještě než však přestoupil do města pod Bílou věží, hrál za Chrudim a při tom chodil pracovat do Decathlonu. Kdyby nepřišla nabídka z Hradce, kdo ví, jak by to dopadlo. „Už jsem přemýšlel o tom, že si najdu pořádnou práci a budu se věnovat spíš pracovnímu životu. Naštěstí jsem dostal nabídku z Hradce a po roce jsme postoupili do ligy, což byl i můj cíl, když jsem do klubu přicházel. Hrát profesionálně fotbal, to je pro mě splněný sen,“ netají radost.

Hradecký Koller, jak je občas přirovnáván, vstřelil premiérový gól v nejvyšší soutěži hned při svém debutu mezi elitou v 1. kole do sítě Bohemians Praha 1905, kdy se prosadil již po necelé čtvrthodině hry. V posledním duelu na trávníku českobudějovického Dynama přidal svoji druhou trefu. Dočká se v prestižní bitvě potřetí?

A komu v derby bude fandit přítelkyně z Pardubic? „Samozřejmě mně. Celá její rodina fandí mně, budou rádi, když Pardubice porazíme. V jejím okolí to nikdo moc neprožívá,“ usmívá se střelec.