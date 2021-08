V utkání proti Bohemians se do základní sestavy Pardubic vrátil kapitán Jan Jeřábek. Poprvé v sezoně od úvodní minuty naopak na hrotu útoku chyběl Pavel Černý. Přednost na jeho pozici dostal Mojmír Chytil, který využil prakticky první pardubickou šanci zápasu.

„Předpokládali jsme, že Mojmír může dostat míč za obranu a být ve sprintu úspěšný. To se tolik nepotvrdilo, ale odpracoval to dobře a dal krásný gól. Myslím, že jsme to trefili,“ poznamenal pardubický trenér Jaroslav Novotný. „Centr od Tomáše Čelůstky byl skvělý. Soustředil jsem se na to, abych míč trefil čistě,“ popisoval Chytil, jenž skóroval hlavou.

Byl to důležitý moment celého utkání. „První poločas byla Bohemka aktivnější, my jsme neudrželi míč ve hře, když jsem šli do útoku. Dali jsme ovšem branku, což je důležité,“ uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Gólovou radost si nakonec užil i Pavel Černý. Do hry přišel v 64. minutě a hned vstřelil druhý pardubický gól. „Střídání jsme měli připravené, že by tam Pavel Černý šel, aby udržel míč a hru zklidnil. V tom je silný a potvrdil to. Navíc se prosadil střelecky, což je třešnička na dortu,“ doplnil Novotný.

Výhru pak ještě gólem pojistil Tomáš Solil. „Přesvědčili jsme se, že když se nedělají individuální chyby a bojuje se jeden za druhého, tak to přinese úspěch. Děkujeme klukům, že to fantasticky odbojovali a odehráli zápas ve skvělém tempu,“ řekl kouč.

Pardubický tým dostal tříbodový impuls. „Trenér říkal, ať máme čistou hlavu, ale osobně jsme cítili, že to musíme zvládnout. Byl na to už pravý čas,“ uvedl útočník Chytil.

Poprvé v pardubickém dresu navíc odchytal zápas bez inkasovaného gólu brankář Jakub Markovič. "Jakub odchytal famózní zápas. V závěru zabránil jasné brance, když vyběhl. Neudělal jedinou chybičku. Pomáhal i s centry, kterých tam létalo spousty," ohlédl se Novotný.