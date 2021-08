„Po dvou kolech je pozitivní, že jsme neprohráli a můžeme se od toho odrazit, ale myslím si, že v obou utkáních jsme měli na víc než na bod. Kdybychom měli alespoň čtyři body, tak bychom určitě byli všichni spokojenější,“ pronesl Vilém Fendrich, brankář ligového nováčka z Hradce Králové.

Gólman Votroků Vilém Fendrich.Zdroj: fchk.cz

A jak viděl duel na útulném stadionu Slezanů? „Hlavně v první půli to bylo hodně bojovné, fotbalovost nebyla až taková. Po změně stran jsme do toho dali více fotbalovosti a měli jsme i dost šancí na to, abychom zápas rozhodli, ale bohužel se nám nepodařilo dát gól,“ mrzí třicetiletého gólmana.

Stejně tak ho mrzí hrubka Kodeše před vyrovnávací trefou domácích, kdy mu spoluhráč poslal krátkou malou domů. „Čekal jsem, že Kody to odhlavičkuje spíš na roh nebo do autu, protože jsem byl od něj daleko na to, aby mi to dal hlavou. Kody se tak rozhodl, prostě se to stane. Je to samozřejmě strašná škoda, Karviná do té doby byla skoro bezzubá a měla jen náznaky. Tím jsme ji trošku posadili na koně, bylo to zbytečné,“ lituje Fendrich jednoho z klíčových momentů sobotního mače.