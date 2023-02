Fakta - branka: 23. Janošek. Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Pfeifer. Žluté karty: Milan Škoda, D. Šimek (MBL) – D. Mareš (PCE), Nita. Diváci: 1240. Sestavy - Mladá Boleslav: Šeda – D. Šimek (74. Skalák), Suchý, Karafiát – Tomič, Kubista (64. Matějovský), D. Mareček, Fulnek (64. Suchomel) – Kušej (77. Jawo), Mil. Škoda (46. Žitný), Ladra. Trenér: Pavel Hoftych. FK Pardubice: Nita – Mareš, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek – Tischler (61. Sychra), Hlavatý, Janošek (84. Koukola), Pikul (69. Helešic) – Černý (70. Huf). Trenér: Radoslav Kováč

Od Mladé Boleslavi k Mladé Boleslavi. Tam budou chtít jezdit častěji. Pardubičtí fotbalisté naposledy zvítězili ve FORTUN:LIZE právě v městě automobilů, a to 29. října, když zdolali Hradec Králové v jeho azylu. No a 12.2. vyzráli na pravého majitele trávníku v Lokotrans Areně. Pro zajímavost: v Mladé Boleslavi zvítězili i v loňské, také záchranářské sezoně.

Hosté začali poněkud zakřiknutě a na deset minut vyklidili hřiště. Dovolili domácím několik rohů a po druhém z nich odehrál Hranáč míč ramenem před Škodou na břevno vlastní brány. Potom Ladra skryl střelu za bránícího hráče, ovšem Nita jeho pokus vyrazil. Pardubice rychle zjistily, že nechat se zatlačit před vlastní šestnáctku rovná se fotbalové sebevraždě. Čím dál častěji začaly vystrkovat růžky. Nejdříve vyzkoušel Hlavatý z otočky pozornost Šedy. Na druhé straně se znovu blýskl Nita, který u tyče lapil Marečkovu navštívenku. Na konci první čtvrthodiny se zastřeloval Janošek a v další akci také Pikul. Oba dva jmenovaní se 23. minutě postarali o otevírací gól zápasu. Agilní Pikul vyvezl míč z vlastní poloviny, prostrčil ho na Janoška, který otřel svoji střelu o hýždě jednoho z bránících hráčů. A ta přelétla bezmocného Šedu. Boleslav se snažila o rychlou odpověď, ale Nita si Marečkův pozdrav ošéfoval. Ve 36. minutě napřáhl z dálky namlsaný Janošek a domácí gólman vytěsnil jeho přízemní střelu na roh. O tři minuty později si domácí gólman stáhl do koše střelu Pikula. I díky němu hosté soupeře ve střelách na bránu o dvě předčili (7:5).

Do druhého poločasu Středočeši vlétli jako uragán. Hned v jeho první minutě Nita zaváhal při lehkém centru, ovšem následující bombu Kubisty zmařil výtečnou robinzonádou. Domácí zahrávali roh a na jeho konci byl obranný zákrok Vlčka proti střele střídajícího Žitného. V 56. minutě po dalším z mnoha rohů propadl míč ke Kušejovi, který trestuhodně minul. Hosté se vymanili z kleští a po protiútoku hlavičkoval Černý nad. Nebezpečnějším týmem byla nadále Mladá Boleslav, ale poslední celek tabulky zpřesnil hru a protivníka už nepouštěl do vážnějších šancí. V 68. minutě po zákroku Chlumeckého se polemizovalo, zda nezahrál rukou. Asistent rozhodčího u videa žádné provinění proti pravidlům nezaregistroval. Pět minut před koncem měl zvýšení na kopačce Sychra, které poslal do brejku Huf, ale v zakončení mu chyběla razance. V 89. minutě odcentroval Žitný, do vzduchu se vyšrouboval Jawo, ovšem Nita znovu zavřel svou svatyni. Ve čtvrté minutě nastavení zatáhl Mareš za záchrannou brzdu při průniku Jawa po brankové čáře. Trestný kop rozehrál Matějovský, Nita jeho střílený centr vyrazil. A za další tři minuty rozhodčí Berka ukončil zápas, po kterém pardubická lavička skákala štěstím.

Radoslav Kováč: „Musím kluky pochválit za to, jak zvládli zápas po psychické stránce. Sice je nabádám, aby se nekoukali na tabulku ale výhry Zlína a Jablonce nešly přehlédnout. Dostály nás pod obrovský tlak. Nakonec jsme byli o gól šťastnější, ale kluci si výhru ubojovali a plně zasloužili."