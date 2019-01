Pomyslnou plaketu za oddanost amatérskému sportu si na Táborsku bezesporu zaslouží celá řada fotbalových nadšenců. Jedna obzvlášť blyštivá by ovšem zcela jistě rozzářila i klubovnu týmu FC Chališ Mažice.

Tým FC Chališ Mažice v podzimní části IV. třídy. | Foto: foto archiv FC Chališ Mažice

V malebné obci na Blatech se začal hrát fotbal už v předválečných letech a novodobou historii píše od roku 1957, kdy byly v akci Z postaveny kabiny. Od té doby funguje klub ryze na bázi nadšení a radosti ze společných zážitků. Ta nevyprchává ani v době, kdy se tým s nebývale vysokým věkovým průměrem už několik let krčí na samém chvostu nejnižší okresní soutěže.

Obec čítající 125 obyvatel nepolevuje ve snaze zachovat v Mažicích veškeré tradiční aktivity včetně fotbalu. Potvrzuje to i její starosta Jan Kubíček, který sám týden co týden obouvá kopačky a obstarává potřebný doprovodný servis. „Pokud tady jednou skončí fotbal, hasiči nebo místní obchod, bude to s námi špatné,“ říká s úsměvem. „Nechceme dopadnout jako několik menších vesnic v okrese, kde zrušili fotbal a na hřištích dneska 'pěstují brambory'.“

Mažickému klubu nezlomilo vaz ani ukončení činnosti firmy, jejíž jméno klub nese, byť s ním odešly sponzorské příspěvky. Navzdory tomu se obci i s pomocí dotace Jihočeského kraje podařilo zrekonstruovat kompletní zázemí. „Opravily se záchody, okna, dveře, fasáda, zápraží i elektroinstalace. Ještě bude potřeba dokončit koupelnu a část fasády, a budeme spokojení,“ upřesnil Jan Kubíček.

Srdcovka

V jemném kontrastu s touto rekonstrukcí zůstává kádr blatské fotbalové družiny. „Z Mažic jsou v současné době jen čtyři hráči. Shánění kluků, kteří by chtěli hrát fotbal za nejhorší tým v okrese Tábor, je složité. To musí být spíš srdcová záležitost,“ směje se starosta Mažic.



O svou sportovní kratochvíli se ovšem v obci rozhodně nehodlají připravit. „Přestože jsme už několik let poslední, stále to přihlašujeme. Je dobré se sejít s kamarády, zahrát si, a pak to všechno probrat u pivka,“ tvrdí Jan Kubíček. „O tom je i turnaj, který tu v létě už pojedenácté pořádáme, a který je otevřený i 'nefotbalistům'. Bereme zkrátka fotbal jako aktivitu, která slouží k setkávání lidí. A toho není v dnešní době nikdy dost… Jak říkala Jiřina Jirásková ve filmu Kožené slunce: kde se nehraje fotbal, tam chcípnul pes,“ dodává pobaveně.



Dodejme, že Mažice aktuálně sídlí ve IV. třídě skupině A na předposlední příčce, když v 11 podzimních utkáních vyválčily 10 bodů. Ostatně stejně jako jejich velký rival a soused ze Svinů…