Divize C bude mít na jaře jen patnáct účastníků. Čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku totiž nedohrají fotbalisté Kratonoh, klub z obce nedaleko Hradce Králové.

Trutnov - Kratonohy 3:0 | Foto: Jiří Petr

„Odchází nám osm hráčů,“ řekl šéf Sršňů Jiří Štěpánek. „Pět dostalo lepší nabídky z jiných mužstev, tři už nechtějí hrát na tak vysoké úrovni,“ vysvětlil.

Jedná se například o bratry Krajákovi, záložníky se zkušenostmi z první i druhé ligy. Ondřej a Lukáš, kteří dělají kondiční trenéry u druholigových celků Hradce a Chrudimi, by měli na jaře kopat krajský přebor za Libčany.

„Nemáme kde sehnat takové množství hráčů, co nám nyní chybí,“ prohlásil Štěpánek. Kratonohy budou muset po odstoupení zaplatit pokutu, která by se měla vyšplhat až do výše 300 tisíc korun. „Od léta budeme hrát krajský přebor a jednu z okresních soutěží,“ naplánoval Štěpánek.

Východočeši v podzimní části uhráli dvanáct bodů, které znamenaly zimování na předposlední patnácté příčce. Po anulaci výsledků si polepší třeba Horky, protože původně v zápasech proti Kratonohům ztratily. Stejně jako Český Brod.

Naopak Benátky nad Jizerou, Čáslav i Kolín si v soubojích proti Kratonohům poradily, stejně jako dalších sedm týmů tak přijdou o tři body.

V neúplném počtu stejná soutěž naposledy dohrávala ročník 2015/2016, kdy se po třetím jarním kole odhlásila Litol.