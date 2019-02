V okrese Kolín je v poslední době nejvíc skloňované jméno František Suchánek. Třídvorský fotbalista v posledním kole okresního přeboru nastřílel čtyři góly. Trefil se v každém odehraném kole a na svém kontě má šestnáct gólů.

František Suchánek s rodinou. | Foto: Jana Kosková

„Nebylo by špatné trefit se ještě v neděli proti Velimi, vyhrát a odskočit jí,“ řekl muž, jenž má za sebou také jedno zahraniční angažmá na Kypru v týmu Orfeas Nikosie.

Nebývale se vám daří. V osmi kolech jste nastřílel šestnáct gólů. Dá se mluvit o životní formě?

To asi ne, ale takhle mi to tam nikdy nepadalo a doufám, že s góly ještě nekončím.

Vzpomenete si na každý svůj gól v letošní sezoně? Kolik jste jich dal hlavou, levou, pravou nohou a kolik z penalt?

Tak to si nevzpomenu. Ale řekl bych, že z penalt jich mám sedm a určitě převažuje pravá noha.

Který byl nejhezčí a který nejjednodušší?

Z každého gólu mám radost, a to nemyslím jen ty moje. Ale který jsem dal nejhezčí, nevím, a nejjednodušší asi ten s Tuklaty, když mi to Kmochy krásně nahrál na hlavu.

Tři Dvory zatím procházejí soutěží bez zaváhání. Je vaším cílem postoupit do krajské soutěže?

Lhal bych, kdybych říkal, že bychom rádi nepostoupili.

Ve Třech Dvorech hraje spousta hráčů, kteří v minulosti hrávali v Polepech. Kam až byste to chtěli spolu dotáhnout?

Vzhledem k tomu, že už nás nebaví tolik trénovat, tak si myslím, že I. B třída je vrchol.

Během kariéry jste zažil několik postupů. Kolik přesně?

V Polepech těch postupů bylo myslím pět a jeden teď ve Třech Dvorech.

Kolik branek jste v sezoně nastřílel nejvíc?

Tato sezona má asi nakročeno k vítězství.

Téměř celou kariéru jste nastupoval na pozici obránce, občas jste se vysunul na hrot. Právě poslední dvě kola jste hrál v útoku a vstřelil sedm branek. Kde vám to vyhovuje a baví víc?

Trenér si chtěl ještě taky zahrát, tak jsem byl vyslán na běhavé křídlo (smích). Momentálně mě to láká do útoku víc než do obrany.

Jste nejlepším střelcem okresního přeboru. Cítíte větší pozornost protihráčů?

Zatím to nijak zvlášť nepociťuji a doufám, že to tak bude i nadále.

Znám vás jako všestranného sportovce. Který sport vás kromě fotbalu baví nejvíc?

Když je čas, tak si s Kmochym rádi zajdeme zahrát tenis a většinou to pivko vyhrávám já (smích).

S manželkou Bárou máte dvě děti, kluka a holku. Budou z nich také sportovci?

Určitě bychom byli rádi, aby se něčemu věnovaly, a záleží jen na nich, co je bude bavit. Evička ráda tancuje a Fanoušek balon zatím opravdu baví, což mě pochopitelně těší.

Vizitka

Věk: 34

Bydliště: Jestřabí Lhota

Zaměstnání: OSVČ

Největší sportovní úspěchy: postup s Polepy do divize

Další oblíbené sporty: tenis, hokej

Oblíbené jídlo: pořádný kus masa

Oblíbené pití: pivečko

Oblíbený film: české komedie (Homolkovi, Slunce, seno,

Kurvahoši)

Oblíbená hudba: rock, například Harlej