Nejbizarnější soudní případ(y). Osud bubeníků v českém fotbale visí na vlásku

Jaké to je, když z okna svého domu dohlédnete na fotbalové hřiště? Zatímco fanoušci to považují za splnění snu, lidé zbožňující klid to berou jako noční můru. A není to rozhodně marginální problém. Dochází na soudy, hádky. Osud bubeníků v české kopané visí na vlásku.

Atmosféra na fotbale ve Studenci v říjnu 2022 | Foto: Deník/Jana Ryantová