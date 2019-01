/ROZHOVOR/ Mění fotbalový Hradec k obrazu svému. Zdenko Frťala, od léta trenér druholigových Votroků, to (minimálně) výsledkově zvládá.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FC Zbrojovka Brno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Třetí místo po podzimní části druhé ligy. Herní proměna – a to viditelná. Hradec má za sebou dobré měsíce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

„Nemůžeme být nespokojeni,“ říká kouč Zdenko Frťala, který před sezonou přišel k černobílému týmu po letech strávených ve Varnsdorfu.

Jenže, jak už to bývá, vše není růžové. Na konci podzimu dostal klub ránu. Opět bylo zastaveno léčení jeho zásadní choroby. Znovu se ztratila jistota, že se konečně začne stavět nový stadion. Město odložilo vypsání tendru na zhotovitele arény.

I pro osmačtyřicetiletého trenér Frťalu to přitom je klíčová věc.

Zasáhla vás ta zvěst hodně?

Jak bych to řekl. Jestli máte hezký barák, tak si rád pozvete spoustu lidí. Jestli vám tam zatýká, tak se scházíte někde jinde. Já jsem už pochopil, proč jsou lidi na hradecký fotbal naštvaní.

Proč?

Není stadion. V 7. kole jsem tady měl poprvé paní, pršelo a ona stála nahoře někde v sedmé řadě. Ptal jsem se jí, co na to říkala. Nevím, já nic neviděla, odpověděla.

Nemohou poslední zprávy srazit motivaci mužstva?

Co se týče kabiny a nás, realizačního týmu, vnímáme to. Kamkoli přijdeme, všichni se nás ptají: Tak co? Byli jsme nastavení: To budete čumět, jaké to bude. A teď říkáme: Čumíme, že to zatím nebude. Ovlivnit nás to nesmí, ale vadí mi to. Je to přece pro lidi. Jestli budou na radnici zelení, červení, nebo nevím kdo, to by mělo být jedno. Politické názory mě zajímají, ale politika by neměla mít jako rukojmí sport.

Do Hradce jste přišel v létě. Byla pro vás otázka stadionu důležitá?

Bylo to hned druhé téma po vizi, kam se bude klub ubírat po sportovní stránce.

Ve Varnsdorfu jste ale přece zažíval něco podobného, že?

To je specifický oddíl. Tam jsme těžili z toho, že to prostředí bylo hnusné. Byla mlha, vítr, sníh. Týmy přijely, a než se zorientovaly, tak jsme je měli na lopatě. Také tam nemohli hráči ze Sparty, ze Slavie. Ale tady v Hradci jsou na to soupeři už zvyklí. Potřebujeme, aby přijeli a čuměli, jaké to tady máme krásné.

Co s tím?

Kdyby přijela Barcelona na pohár, my bychom museli do Chrudimi, která splňuje podmínky? Pak by se ti lidé, co rozhodují, museli nad sebou zamyslet. My to můžeme ovlivnit tím, že budeme hrát minimálně baráž o ligu.

Pojďme k fotbalu. Angažmá jste začal sedmigólovým debaklem v přípravě s Bohemians. Co jste si říkal?

První slovo bylo ostuda. Ostuda, protože Hradec, i když respektujeme každého soupeře a byl to v uvozovkách jen letní turnaj, tak v každém zápase bychom měli podat výkon, jehož výsledek by neměl být takový.

Zkritizoval jste tým?

Přišel trochu důraznější pohovor. Hráči to pochopili a hned druhý zápas se Slovanem Bratislava jsme byli schopní být minimálně vyrovnaným soupeřem týmu, který už byl ve finální fázi přípravy, za týden hrál předkolo Evropské ligy. Nastavilo se, že ne všichni mají své místo jisté.

Bylo to nutné?

Ano, potřebovali jsme tým okysličit, jsou to sice fráze, ale je to v některých případech nutné. V osobě nového trenéra přišel nový impuls do kabiny, ale potřebujete ho nejen na pozici trenéra.

I to se přece stalo. Mužstvo se obměnilo velmi výrazně.

Všichni chtějí, aby hráli odchovanci, hráči, které klub vychoval. Ne vždy ale na to jsou tito hráči připravení. V úvodu soutěže nastupovali Trávníček, Finěk, Martinec, Jukl, mladí, ale bohužel vinou zranění u Trávníčka to skončilo. Finěk odehrál první čtyři zápasy a asi všechny hodně překvapil, ale pak zákonitě přišel útlum. Adaptace chvíli trvá. Jsem ale rád, že se uchytili Martinec a Jukl.

Vy jste ale získali i hráče odjinud. Jste s nimi spokojen?

V průběhu přípravy se nám nepovedlo přivést hráče, které jsme chtěli. Viz Ledecký, nejlepší střelec druhé ligy, který šel do Budějovic. Nakonec se povedlo získat Wesleyho, i když jen na hostování. Povedl se přestup Ďurděviče. Tito hráči pro nás byli pro útočnou fázi posilou. ale i jim chvíli trvalo, než se usadili v mužstvu. Spokojenost není stoprocentní, víme, že potenciál mají větší.

Chtěl jste změnit hru. Být dominantnější. Povedlo se?

Chtěl jsem dát mužstvu nějakou tvář, aby byl vidět rukopis. Barák se staví od základu, pro nás realizační tým bylo důležité, aby hráči pochopili, že pohodlností a uspokojením se nikam nedostaneme. Bylo to a stále je hodně práce. Je to o tom, jak hráči mají nastavené hlavy. Pro mě je důležitý faktor, jestli má hráč hlavu nastavenou tak, že fotbal je pro něj život, láska. Pokud to mají, vychází z toho sebevědomí a výkon. Myslím, že jen v jednom, dvou utkáních jsme nebyli lepší než soupeř.

Takže jste spokojení? Jste třetí, to by znamenalo baráž o první ligu.

Umístění v tabulce odpovídá tomu, jak jsme se na podzim prezentovali.

Kouč občas vyvolá konflikt uměle

Zmiňoval to Bohuslav Pilný, po něm Karel Havlíček. I současný kouč Zdenko Frťala na ten letitý problém narazil.

Fotbalový Hradec neměl dlouho šéfa mančaftu. Tvrďáka, který by se nebál třeba i ostře usměrnit život v kabině, v tom svébytném sportovním světě.

„Tady si kluci nebyli schopní říct něco mezi sebou, názory, kritiku, chodili kolem sebe po špičkách. To byl duch kabiny tady a jeden ze zásadních problémů. Zdravá kritika pomůže,“ upozorňuje Frťala.

Nynější trenér věří, že se to podařilo změnit. „Předpoklady k tomu má Adam Vlkanova a jsem rád, že naše předpoklady naplnil Radim Ottmar,“ jmenoval dva lídry, osobnostní i herní.

Do dění v šatně však zasahuje i sám trenér. „Konflikty někdy vyvolávám uměle, abych viděl, jestli kluci jsou válečníci,“ přizná. „Když hrajeme, tak možná jednou za dva týdny písknu faul. Protože ufňukance nemám rád,“ netají.

Při zápasech se během podzimu držel, pořádně tvrdý byl až při tom posledním - ve Znojmě.