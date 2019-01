V úterý 15. ledna slaví bývalý fotbalový útočník SK Kladno František Bragagnola úctyhodné 92. narozeniny. V současné době je tak vůbec nejstarším dosud žijícím fotbalistou kladenského A týmu.

František Bragagnola slaví devadesátiny | Foto: Luboš Hora

Odchovanec SK začínal v kladenském oddílu ve druhé polovině 30. let v žákovském družstvu. V roce 1947 hrál za Slavii Liberec, ale již o rok později byl zařazen do áčka SK Kladno a krátce poté byl hráčem SK Slavoj Kročehlavy. Pak v jeho fotbalové kariéře následovala vojenská služba v ATK Praha.



Po jejím skončení se vrátil do mateřského oddílu a za prvoligový Baník (později SONP) Kladno odehrál v letech 1952-58 celkem 261 utkání, ve kterých vsítil 90 branek.



Poté přestoupil do Lokomotivy Beroun, ve které působil čtyři roky. V roce 1962 se vrátil zpět na Kladno kde v místní Lokomotivě (resp. Slavoji) na samém konci 60. let svoji hráčskou kariéru zakončil.



V září roku 1952 jednou reprezentoval B tým Československa v Lodži proti rezervě Polska.

František Bragagnola Narozen: 15.1 1927 v Kladně

Bydliště: Kladno

Starobní důchodce

Stav: vdovec - 2 dcery - Milena a Anežka - 3 vnoučata - 5 pravnoučat

Luboš Hora