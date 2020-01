Každý rok se turnaje účastní i malé školy, které si chtějí užít plno fotbalové zábavy a třeba také potrápit favority.

Jednou z nich je i Základní škola Chlumčany, která se nachází asi deset kilometrů od Plzně. "Pořád se říká, jak jsou děti líné. U nás takový problém není. Máme tu školní sportovní klub, našich aktivit se účastní 80 procent dětí," vysvětlil učitel tělocviku Jiří Zahálka.

"Nechceme se zaměřovat jen na fotbal. Je tu i atletika, volejbal, florbal, basketbal, lyžujeme, plaveme. Chceme, aby děti měly všestranné vyžití," dodal Jiří Zahálka.

ZŠ Chlumčany se McDonald´s Cupu účastní od prvního ročníku. "Takový turnaj zapadá do našeho systému. Fotbal je kolektivní sport, děti se učí spolupracovat, bojovat, hrát. Jsme rádi, že něco takového existuje a že se můžeme zúčastnit," neskrýval spokojenost Jiří Zahálka.

McDonald´s Cup si pochvalují i samotní chlumčanští žáci. Jsou nadšení, že takovou akci mohou absolvovat. "Je to zábava, i když ne každý z nás hraje fotbal závodně," prohlásil jeden z nich. "Baví mě to, dají se tam získat zkušenosti. Až tam budu příště, tak alespoň budu vědět, jak to tam probíhá," doplnil ho druhý.

Bohatá sportovní historie

Chlumčanská škola má bohatou sportovní historii. To dokazuje i kronika učitele tělocviku Jiřího Zahálky: "V roce 2017 jsem v McDonald´s Cupu skončili třetí. Před deseti lety jsme dokonce vyhráli okresní přebor."

Aby McDonald´s Cup mohl být tak velkým turnajem a mohl se letos konat už potřiadvacáté, je účast škol, jako je ta chlumčanská, velmi důležitá.

McDonald´s Cup je tu pro všechny. Proto neváhejte a přihlašte do turnaje i váš školní tým na www.mcdonaldscup.cz