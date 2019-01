V Ostré prožil podle svých slov krásné tři roky. Jednou s týmem postoupil, bylo to z krajského přeboru do divize. Zažil také dlouhou vítěznou šňůru a v poslední sezoně skončil na pátém místě divizní skupiny B. Jiří Kafka po sezoně v Ostré jako trenér skončil. Původně měl namířeno do Benátek nad Jizerou, nakonec ale zakotvil v Českém Brodě.

Trenér Jiří Kafka | Foto: Foto/Deník

Skončili jste na pátém místě tabulky. Je to podle vás odraz vašich výkonů a výsledků?

Tak některé prameny uvádějí šesté místo o vzájemný zápas, ale to není až tak důležité. Každopádně je to věrný obraz sezony.

Jak byste celou uplynulou sezonu zhodnotil?

Jako úspěšnou. Byla velmi těžká, stala se bohužel tragická záležitost, která se neměla stát a zasáhla citelně úplně všechny, protože Honza Hradecký byl skvělý člověk. Z toho pohledu jsou pak fotbalové zápasy absolutně nepodstatné, ale i tak jsme obstáli se ctí a za to musím všechny z klubu a hráče vyzdvihnout.

Úvod jara vám vyšel parádně, dlouho jste atakovali příčky nejvyšší. Pak přišel útlum a pokles v tabulce. Co bylo příčinou?

Již v průběhu zimní přípravy jsme řešili, jak nahradit odcházejícího stopera Scharfa do Motorletu a z pracovních důvodů absentujícího Koubu. Nikoho jsme však na tuto pozici nepřivedli, a tak jsme vedle stabilního Bureše vyzkoušeli z menšími či většími úspěchy dalších pět hráčů a tím zákonitě kvalita utrpěla. A vzhledem k tomu, že po i tak vítězném vstupu do jara se v pátém kole v Českém Brodě zranil brankář Keller a druhý brankář ho bohužel nenahradil, došlo k výsledkovému propadu.

Jak jste zmínil, v průběhu jarní části sezony se zranila brankářská jednička Keller. Byla to tedy pro tým velká ztráta?

Ztráta to byla velká. Martin Keller se v posledních měsících výrazně zlepšil a několikrát tým podržel.

V čem byla nejsilnější stránka vašeho mužstva?

Nejdůležitější byl charakter, kluci bojovali a dřeli, i když se nedařilo a prožili na společných akcích spoustu legrace. Z fotbalové stránky jsme k tomu přidali systém, který jim vyhovoval.

Koho z vašeho týmu byste vyzdvihl jako jednotlivce? Najde se někdo takový?

V týmu je spousta kluků, kteří by mohli hrát vyšší soutěž a věřím, že se jim to povede ať už s Ostrou nebo v jiných týmech. Petlička, Hudec, Poběrežský, Keller a další. Nerad bych na někoho zapomněl. Co se týká charakteru, tak to bylo vždy, co mě zajímalo jako první, když jsem je lákal do Ostré a jsem rád, že jsem se do nich trefil.



Člověk totiž osloví spoustu hráčů a někdy nestačí žasnout, čím ti kluci přemýšlí. Potom jsem velmi rád, když skončí v konkurenčních týmech.

Po sezoně jste u týmu skončil. Jak byste zhodnotil celé své působení u mužstva Ostré?

Za sebe jsem velmi spokojený, protože jsem potkal spoustu skvělých lidí okolo fotbalu, výborné kluky a fanoušky. Podařilo se nám nastavit nějaký systém, který fungoval a přinášel výsledky a těšil všechny z fotbalu v Ostré.

Zažil jste v Ostré postupy, kádrem prošlo dost hráčů. Na co budete vzpomínat nejraději?

Postoupil jsem s Ostrou pouze jednou, z přeboru do divize, ale rád si vzpomenu na tu jízdu vítězných zápasů od dvanáctého kola v přeboru po šesté kolo v divizi. To je, myslím, výjimečné v takhle vysoké soutěži. Kádr se obměnil a rozšířil, když jsem do Ostré přišel, pak už jsme pracovali s kluky, které jsem si vybral.



Vždyť v posledním divizním zápase hrálo osm hráčů, kteří se mnou začínali před třemi lety v přeboru. Jsem právě odpůrcem toho nahodilého obměňování hráčů každého půl roku, jak to vidím kolem sebe.

Co byste popřál fotbalistům Ostré a jejich příznivcům?

Všem bych popřál, hlavně právě proto, že to jsou Osteráci, hlavně pevné zdraví, životní štěstí a spoustu radosti z fotbalu. A také jim děkuji za krásné tři roky.

Jiří Kafka, 49 let

Bydliště: Libiš

Narozen: 22. 3. 1969

Pracuje jako: OSVČ

Znamení: Beran

Další oblíbené sporty: tenis, basketbal, atletika

Oblíbené jídlo: kuře, řízek, ovoce, zelenina

Oblíbené pití: pivo, voda

Oblíbený film: Jak utopit doktora Mráčka, Non plus ultras, Forest Gump

Oblíbená hudba: Rybičky 48,Tomáš Klus, Pekař