Působím v Rakousku, kde se věnuji fotbalu.

Jak jste se tam dostal?

Dostal jsem možnost, prostřednictvím nejmenovaného trenéra, se ukázat na pár přípravných zápasech a trénincích. Po těchto přípravách mi trenér rakouského týmu potvrdil zájem i z jeho strany a domluvili jsme se na spolupráci.

Proč zrovna Rakousko?

Rozhodl jsem se pro tuhle zemi, jelikož mě lákala nabídka hrát v zahraničí. Rozhodně jsem chtěl nabrat nové zkušenosti.

Je pro fotbalistu z nižší soutěže tedy výhodné, když má určitý talent, jít do zahraničí, jelikož tam bude brát daleko větší peníze?

Je těžké na to odpovědět. Nemyslím si, že by rozhodující roli hrála úroveň soutěže. Jde o věk a o to, co chcete ve fotbale ještě dokázat. Mladší kluci, kteří mají na to prát se o místa ve vyšších úrovních v České republice, by měli, dle mého názoru, určitě zůstat u nás. Pro kluky, kteří se o tato místa už neperou, ale stále na sobě chtějí pracovat a dostávat se výš, je to zajímavá výzva a nabídka i po té finanční stránce.

Jakou soutěž a za jaký tým hrajete?

Jsem v SV Waldhausenu, který hraje rakouskou 2.klasse. Nevím, k jaké lize v České republice bych ji přirovnal. Snažíme se teď bojovat o postup do vyšší ligy.

Jste tam jediný Čech?

Ne, ještě mám spoluhráče, který dojíždí z Prahy. Jsem rád, že tam mám někoho, s kým mohu promluvit i Česky.

Je tam možnost kariérního růstu?

Možnost karierního růstu tam určitě je. Mám za sebou ale teprve pár mistrovských utkání, takže to zatím nemohu posoudit.

Vy tam bydlíte?

Do Rakouska dojíždím každý víkend na zápas. Není to zas tak daleko a s prací i s osobním životem to jde dohromady.

Jak to máte s tréninky?

Absolvuji tam dva tréninky do měsíce, jinak trénuji u nás v krajském přeboru pod trenérem Kamilem Řezníčkem v Holicích.

Pociťujete veliký rozdíl v kvalitě soutěže?

Za tu dobu, co jsem v Rakousku mi přijde, že rakouští hráči jsou na tom lépe fyzicky a naopak ti čeští zase technicky. V kvalitě soutěže, jako takové, moc velké rozdíly nepociťuji.

Liší se nějak kvalita zázemí a servis, který hráči mají?

Každý tým to má jinak. Někde se starají o hráče více, někde méně. Co se týče mě, nemůžu si stěžovat (úsměv).

Musím se dotknout i ostatních věcí. Určitě pociťujete vysokou inflaci a s tím spojené vysoké ceny, které jsou v České republice. Jaká je situace v Rakousku? Bavíte se o tom se spoluhráči?

Popravdě jsem v Rakousku ještě nenakupoval, hrajeme většinou večer a pak jsem rád, že po zápase jedu rovnou domů. Každopádně s hráči se bavíme spíše o fotbalových záležitostech, než o politice a inflaci. To jde mimo mě.

Pociťujete tam jiné chování u hráčů?

Určitě mi přijde, že jsou spoluhráči daleko přátelštější. Cítím v kabině velkého týmového ducha.

Jak tam berou české spoluhráče?

Za sebe mohu říct, že mě kluci přijali velice dobře a jsem u nich spokojený. Berou mě jako spoluhráče i jako kamaráda.