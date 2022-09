Po třech kolech zbyly toliko dva celky se třemi výhrami na kontě: V přeboru je to Bystré a ve III. třídě Vendolí.

SELECT OP MUŽI

U Loučné si domácí Slavoj rozdělil po bodu s Morašicemi. Co se týče defenzivy, musí být Cerekvičtí spokojeni, za 270 mistrovských minut neinkasovali. Jenže za stejnou dobu nenašli ani střeleckou pohodu, pročež se i na jejich kontě vstřelených gólů „skví“ nula. A to v derby neproměnili pokutový kop, který Janderovi kryl gólman Špinar. A protože se neujal ani morašický nápor v závěru, zůstali diváci o brankové koření ochuzeni.

V „újezdských“ derby mívá v poslední době navrch Dolní a nejinak tomu bylo i tentokrát v nedělním odpoledni, takže boj o první výhru v sezoně dopadl v jeho prospěch. Za zmínku stojí druhá branka Nádvorníka po půlhodině hry. Hostující hráč se z ní totiž radovat nemohl, protože se při „rybičce“ zranil při pádu tak nešťastně, že musela být dokonce přivolána záchranka… Hosté odskočili po přestávce na rozdíl tří gólů, „Horňák“ vzápětí korigoval, ale konec duelu další drama nepřinesl.

Také z Boršova do Dlouhé Loučky to je coby kamenem dohodil a rovněž v tomto případě jásal mančaft, který na tom byl před výkopem tabulkově hůře. Domácí sice v nástupu do druhého poločasu dokázali zlikvidovat těsný náskok soupeře, jenže v 61. minutě inkasovali z Crhovy kopačky podruhé a jejich snaha o opětovné dorovnání výsledku byla potom marná.

Bystré se osamostatnilo na čele pořadí. Ve fotbalově zajímavějším prvním poločase dvakrát vedlo, nicméně hosté z Opatova pokaždé našli cestu k vyrovnání. Druhá půle byla více bojovná než pohledná a v době, když to pomalu začínalo vypadat na remízu, rozsekl všechny otázky svojí druhou trefou Drašar.

Čtrnáct gólů ve třech zápasech, to je skvostná bilance jevíčských fotbalistů v úvodu nového ročníku. Jejich fazónu nyní odnesla poličská rezerva, která zejména ve druhém poločase na s chutí a v pohodě hrajícího soupeře vůbec nestačila. Linhart ozdobil jasnou výhru hattrickem.

V Mladějově se střetly dva celky, které byly po dvou kolech na nule a zoufale toužily po premiérovém zisku. Vyšlo to domácím, jimž se povedl nástup do druhé části hry, vedení pak dokázali pojistit a trnávecká korekce v poslední minutě byla pozdní. Nováček zpod Cimburkem je posledním nebodujícím týmemv přeboru.

Do souboje na hradeckém trávníku vstoupila lépe Borová a po necelé čtvrthodince šla do vedení. To ale domácí smazali „šatnářem“ a co se týče gólového příspěvku, bylo to všechno. Úsilí obou rivalů o vítězný zásah bylo neúčinné.

4. KOLO: Boršov – Dlouhá Loučka 1:2 (0:1). Branky: 47. Racl – 39. Kolísek, 61. Crha. Jevíčko – Polička B 7:0 (2:0). Branky: 46., 58. a 77. Linhart, 7. a 36. z pen. Müller, 63. Červinka, 70. Krejsta. Hradec nad Svitavou – Borová 1:1 (1:1). Branky: 44. Richter – 13. Hruška. Mladějov – Městečko Trnávka 2:1 (0:0). Branky: 50. Staněk, 69. Kalina – 90. Stenzl. Horní Újezd – Dolní Újezd B 1:3 (0:2). Branky: 69. Beneš – 11. J. Vomáčka, 30. Nádvorník, 68. Kalánek. Bystré – Opatov 3:2 (2:2). Branky: 6. Jíra, 18. a 85. Drašar – 10. Zeman, 35. Paar. Cerekvice nad Loučnou – Morašice 0:0 (0:0).

SELECT III. TŘÍDA

V nejnižší okresní soutěži skončila o víkendu jedna předlouhá černá série. Sebraničtí fotbalisté díky parádní úvodní půlhodině porazily Velké Opatovice, což by samo o sobě nebylo nic tak pozoruhodného, kdyby to pro ně nebylo první vítězství v soutěžním střetnutí od 3. října 2020 (!), tedy po více než dvaadvaceti měsících. Od té doby se nejprve nehrálo kvůli covidových restrikcíma za celou minulou sezonu se Sebranice z tříbodového počinu neradovaly ani jednou.

Třetí utkání = třetí vítězství, tuhle sympatickou rovnici si v Radiměři protáhlo Vendolí a obsadilo nejvyšší pozici. Zato domácí, ti se po sestupu zatím nechytili ani v nižší třídě a ono to ani dost dobře nejde, pokud se ani v jednom z utkání neprosadili střelecky.

Naopak v Koclířově o góly nouze nebyla, spíše to vypadá, že se tam snad hokej… Málokdy vídaná jedenáctibranková přestřelka (a to všechny góly padly do 69. minuty) skončila těsným úspěchem pro Němčice a domácí mohli jen kroutit hlavami, protože dát pět gólů a přesto prohrát, to se také sotva kdy „povede“.

Od Linhartic a Třebařova se čeká, že se budou pohybovat v popředí, jejich vzájemný střet před pěknou kulisou přinesl zajímavou podívanou. Orámoval ji domácí Bednář. Z prvního útoku otevřel účet a po obratu soupeře ho z jednoho z posledních uzavřel.

Že se vyplatí bojovat do závěrečného hvizdu, o tom se přesvědčili fotbalisté Starého Města. Téměř po celou dobu ztráceli v souboji s Čistou, ale neklesli na mysli, v nastaveném čase hosté faulovali ve vápně a Havlíkova penalta domácím zachránila bod.

4. KOLO: Sebranice – Velké Opatovice B 4:0 (4:0). Branky: 5. a 26. Kárský, 7. Kuchta, 11. Otava. Staré Město – Čistá 1:1 (1:0). Branky: 90. + 3. Havlík z pen. – 13. Průžek. Radiměř – Vendolí 0:2 (0:1). Branky: 10. Báča, 66. Milota. Linhartice – Třebařov 2:2 (1:1). Branky: 1. a 87. Bednář – 44. D. Maleňák, 66. M. Hlubinka. Koclířov – Němčice 5:6 (3:4). Branky: 37. z pen. a 39. Ševčík, 9. Tesař, 21. Novák, 69. Beneš – 11. a 33. Fikejz, 32. a 42. Matoušek, 48. a 65. Večeřa.