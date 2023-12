Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH – Inzultace R – Na protest proti rozhodnutí R nakopl míč do R, který rozhodčího trefil do břicha. R udělil ČK a jelikož se cítil nezraněn, tak utkání dopískal. Vyloučený hráč odešel spořádaně vědom si svého přestupku.

Tak zní přesná citace rozhodčího Jakuba Mitlenera ze zápisu o utkání.

Petr Zomber (Boršov) – 3 měsíce od 6. 11. 2023 s přerušením do počátku soutěžního období (DŘ § 48 odst. 2, DŘ § 23 odst. 8).

A toto je aktuální rozhodnutí disciplinárky.

Přeloženo do srozumitelného jazyka – DK OFS Svitavy použila ustanovení Disciplinárního řádu, která říkají:

§ 48

Tělesné napadení

1. Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.

2. Kdo se dopustí jednání podle odstavce 1 na delegované osobě, bude potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.

§ 23

Zákaz závodní činnosti

8. Není-li zákaz závodní činnosti uložen na časové období delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období.

Ano, podstatné je konkrétní časové vymezení výkonu trestu, neboť se týkalo posledního kola podzimní části soutěžního ročníku.

To znamená, že pokud by se začal počítat od 6. listopadu, odpykal by si ho potrestaný hráč celý v období zimní přestávky.

Proto mu disciplinární komise uložila trest s přerušením do počátku soutěžního období, tedy do startu jarní části okresního přeboru. Ten je naplánován na víkend 23. a 24. března, lehce si tedy lze dopočítat, kdy tato tříměsíční stopka skončí a že Petr Zomber bude Boršovu chybět celou druhou polovinu soutěže.

Věru vysoká cena za momentální zkratové jednání…

Nutno ještě dodat, že klub TJ Sokol Boršov podal proti popisu přestupků svých hráčů v zápise o utkání oficiální cestou protest, který byl ovšem řídícím orgánem po přezkoumání všech okolností zamítnut.

