Jevíčko hrálo proti Trnávce v soutěžním utkání Select okresního přeboru po delší době a nabízí se otázka, zda to pro domácí sestavu byl zvlášť prestižní souboj. „Rád vidím Trnávku zase v okresním přeboru. Má hezké hřiště, dobře se tam hraje a hlavně je to kousek od Jevíčka. Určitý náboj derby a rivality tedy tento zápas přináší, ale nějakou větší prestiž z něco necítím. Jiné je to například v soubojích Jevíčka a Jaroměřic,“ připomíná Tomáš Müller sousedské zápolení, na které si však musí nejen on v současné době nechat zajít chuť, neboť Jaroměřičtí bojují v krajské I. B třídě.

Sedm gólů Bystrého a Třebařova. V Boršově pískal čtyřiaosmdesátiletý rozhodčí

Jak bylo řečeno, jevíčský ostrostřelec nasypal do trnávecké sítě tři góly v průběhu prvního poločasu. Jak je viděl svýma očima? „První gól vznikl po chybě v rozehrávce Trnávky, kdy Tomáš Klein vybojoval balon a poslal mi krásnou nahrávku mezi stopera a krajního obránce. Na druhé brance má velkou zásluhu hostující brankář, který při přímém kopu z velkého vápna stál úplně špatně, tudíž mi práci dost usnadnil. A penalta, ta by se měla proměnit vždy," popisuje svoje zásahy.

Že by se ve své fotbalové kariéře pokládal za vyloženého kanonýra, to si Tomáš Müller nemyslí, nicméně góly dává rád a úkolu vzít na sebe střeleckou zodpovědnost se nezříká. „V dorosteneckých kategoriích, když jsem hrál v Boskovicích, to bylo mnohem častěji, než je tomu dnes. Vždycky mě bavilo dávat góly a přímo tím ovlivnit výsledek zápasu, tudíž se v této roli nacházím stále," potvrzuje.

Na mládežnické působení v Boskovicích si ostatně zachoval krásné vzpomínky. Není divu. „Mým asi největším střeleckým počinem byla celá sezona 2011/2012, kdy Boskovice vyhrály jihomoravský krajský přebor dorostu a já byl s osmadvaceti góly nejlepším střelcem soutěže.“

V současnosti je osmadvacetiletý fotbalista pevnou součástí jevíčského mužstva a netají se tím, že by s ním rád atakoval přední pozice v nejvyšší okresní soutěži. „Cíle jsou stejné jako každou sezonu. Pohybovat se mezi prvním a třetím místem tabulky, hrát tak, aby nás fotbal bavil a aby fanoušci chodili na legendární stadion "eSKá" rádi,“ zdůraznil Tomáš Müller.

Ještě jeden hattrick se narodil na Svitavsku v gólově poměrně střídmém úvodním kompletním mistrovském kole. David Maleňák z Třebařova podpořil skvělý start tamních fotbalistů do nové sezony III. třídy třemi zásahy při sedmigólové demolici Starého Města.

Mládežnické soutěže v regionu na svůj start teprve čekají.