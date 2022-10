Trest ve stejné výši, tedy pokutu 6000 Kč a povinnost odehrát jedno domácí mistrovské utkání bez diváků, si od okresního fotbalového tribunálu odnesl také klub TJ Sokol Třebařov. DK seznala v souladu s Disciplinárním řádem FAČR § 46, že fanoušci tohoto klubu se dopustili výtržností, vyprovokování potyčky, dopustili se fyzického napadení nebo pokusu takového jednání vůči jiným osobám v areálu nebo jeho bezprostředním okolí a vnikli na hrací plochu.

„Trest odehrání zápasu bez diváků se týká jednoho domácího utkání, a to toho, které bude nejbližší po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. V praxi to znamená, že pro Vendolí to bude nejdříve 22. října proti Němčicím a pro Třebařov nejdříve 22. října proti Starému Městu, pokud se kluby neodvolají,“ upřesnil předseda DK OFS Svitavy Pavel Brandejs.

DK dále zastavila disciplinární řízení s třemi fotbalisty, kteří byli v průběhu utkání Vendolí – Třebařov vyloučeni, tedy domácím Václavem Báčou a hostujícími Markem Sommerem a Dominikem Novotným.

Sportovně-technická komise OFS Svitavy uložila klubu TJ Sokol Vendolí, aby v termínu nejpozději do 22. 10. 2022 na svém stadionu zajistil fyzické oddělení prostoru hřiště (pevným či přenosným ohrazením, řetězem apod.), tj. min. 2 metry od pomezní čáry a 4 metry od brankové čáry tak, aby nedocházelo k přímému kontaktu diváků s hráči a rozhodčími, a to především v prostoru působnosti asistenta rozhodčího 1 a v místech koncentrace obecenstva.

V uplynulém kole se bohužel urodila také první podzimní kontumace výsledku, a to rovněž ve IIII. třídě, v níž družstvo Velkých Opatovic B nenastoupilo k utkání 9. kola v Němčicích. Do tabulky bude zapsán výsledek 3:0 ve prospěch Němčic.