O tradiční předkrm před ostrým startem okresní mistrovské fotbalové sezony se postaraly zápasy úvodního kola Poháru OFS. Největší drama bylo k vidění v Opatově, kde domácí fotbalisté dlouho tahali za kratší konec v souboji proti Bystrému. Dokonce ještě po uplynutí 90. minuty byli ve skóre pozadu, ale v nastavení Křivka svým druhým gólem v utkání poslal duel do penalt. I ty nabídly napínavou zápletku a Opatovští vyšli z rozstřelu šťastnější.

Domácí tvrz uhájil Hradec nad Svitavou, jemuž se povedlo ve druhém poločase otočit vývoj střetnutí s Boršovem. A nebyla to jediná zdařila otočka v rámci úvodního kola. Třebařov inkasoval od Dlouhé Loučky hned zpočátku, ale od 65. minuty to v jeho podání byla jízda korunovaná čtyřmi trefami. Postupuje i další třetitřídní celek z Čisté a znovu po obratu, záhy obdrženou branku od Horního Újezdu přebil třemi vlastními trefami do černého. Dobře začal rovněž obhájce pohárové trofeje z Borové, který si odvezl postupový výsledek z Morašic. Pole čtvrtfinalistů doplňuje Cerekvice nad Loučnou, která si podle předpokladů snadno poradila s Koclířovem, a přímo postupující Jevíčko.

Úředním termínem pro 2. kolo je středa 28. září, kde však dochází ke kolizi mj. s vloženým kolem III. třídy, takže termíny utkání budou teprve upřesněny.

1. KOLO: Čistá – Horní Újezd 3:1 (1:1). Branky: 35. a 59. z pen. D. Nepraš, 52. Dvořák – 15. Riazanov. Morašice – Borová 1:2 (1:1). Branky: 42. Bureš – 39. Šmíd, 67. Hynek. Městečko Trnávka – Mladějov 1:4 (0:2). Branky: 67. Lexmaul – 35. a 73. Kalina, 30. P. Němec, 46. Müller. Hradec nad Svitavou – Boršov 3:1 (0:1). Branky: 58. D. Jukl, 76. Čížek, 87. Jiroušek – 20. Vyhnánek. Třebařov – Dlouhá Loučka 4:1 (0:1). Branky: 65. Macek, 68. Hlubinka, 73. D. Novotný, 90. D. Maleňák z pen. - 5. Crha. Opatov – Bystré 3:3 (1:1), pen. 6:5. Branky: 29. Paar, 77. a 90. + 2. Křivka – 42. Jukl, 51. Jílek, 81. Bartoš. Koclířov – Cerekvice nad Loučnou 1:7 (0:3). Branky: 57. Beneš – 26. Jílek, 34. a 37. R. Lněnička, 51. a 87. Kusý, 68. a 75. Lipavský. Jevíčko volný postup.

Dvojice pro 2. kolo: Třebařov – Mladějov, Čistá – Borová, Cerekvice nad Loučnou – Opatov, Hradec nad Svitavou – Jevíčko.