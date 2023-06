Volné přestupy hráčů nad 18 let podané z klubů na Svitavsku v roce 2023:

Holub Michal (1994) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do T.J. SK Jevíčko

Hrdlovič Tomáš (1966) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do TJ Sokol Mladeč

Kopa Ondřej (1992) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do 1. FC Olešnice u Bouzova

Krystl Roman (1994) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do TJ Albrechtice u Lanškrouna

Novotný Václav (1992) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do 1. FC Olešnice u Bouzova

Olejník Milan (1992) ze Sportovního klub policie Slovan Moravská Třebová do 1. FC Olešnice u Bouzova

Teplý Pavel (1987) ze Sportovních klubů Polička do TJ Radiměř

Appel Martin (1991) z TJ Sokol Boršov do T.J. SK Jevíčko

Křížek Michal (1988) z TJ Radiměř do Sportovního klubu FC Koclířov