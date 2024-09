„Asi padesát metrů od stadionu teče potok, který svádí vodu z kopců nad Jaroměřicemi. Nad ním vede trať a potom je tam pole, které se vinou trvalého deště celé zaplnilo vodou. A protože proud v potoce měl snad dvacetinásobnou hodnotu než normálně, přetekla voda z koryta a podél nově postaveného oplocení a okolo tréninkového hřiště vnikla v sobotu do našeho areálu,“ popisuje rychlý vývoj událostí jevíčský klubový sekretář Josef Huf s tím, že se zdálo, že tahle první vlna by nemusela nadělat vyslovenou paseku.

„V neděli v osm ráno jsem sám byl na hřišti, voda byla celkem čistá, postupně se vsakovala a odtékala a zdálo že, že to snad přežijeme. Bohužel se však znovu spustil déšť a v devět hodin jsem měl problém vůbec vyjet z areálu autem. Znovu to na nás přišlo z kopců, v deset bylo jasné, že je zle, voda byla úplně všude a dostala se bohužel i do budovy kabin,“ říká Huf.

Jakmile příval vody ustal, pustili si jevíčští fotbalisté ihned do zjišťování škod a úklidu. „Co se týče uskladněných věcí, ty jsme se ještě v sobotu snažili dát co nejvýše, takže to se snad podařilo zachránit. Otázkou teď je, co těch dvacet centimetrů vody uvnitř udělalo s kabinami a omítkami, které jsme přitom na jaře renovovali a dali do pořádku. Intenzivně vysoušíme, tak uvidíme, jaké budou nakonec důsledky,“ vysvětluje jevíčský funkcionář.

Ve venkovních prostorech areálu to bylo boží dopuštění. „Všude je bahno, které v neděli přišlo s přívalem vody. Nějak to pozvolna vysychá, ale zatím se nedá nikam pořádně jít. Další pohromu potom přinesla kukuřice z okolních polí, měli jsme plný kontejner klasů, které sem velká voda přinesla. Jak to přežijí trávníky na hlavním a novém tréninkovém hřišti, to také teprve zjistíme,“ povzdechl si Josef Huf a poděkoval všem členům klubu a dalším pomocníkům, kteří se obětavě podíleli na odstraňování následků katastrofy, která jejich sportoviště postihla.

close info Zdroj: TJ SK Jevíčko zoom_in Sportovní areál v Jevíčku pod vodou.

Jasné v tuto chvíli je, že nejbližší domácí utkání mužů proti Hornímu Újezdu (také tamní hřiště se o víkendu ocitlo pod vodou) bude přeloženo na umělou trávu do Boskovic. Všechny mládežnické celky mají naštěstí přes sebou venkovní zápasy. Jevíčští fotbalisté doufají, že se na svoji hrací plochu vrátí za čtrnáct dnů.