„Řekl bych, že jsme Moravskou Třebovou C vyloženě přehráli. A myslím si, že jsme jako tým pro dobrý výsledek udělali všechno. Od nás to byl v každém případě jeden z nejlepších zápasů v sezoně,“ pochvaloval si povedenou týmovou práci Dominik Novotný. „Zatím jsme v Třebařově s průběhem jara spokojeni, hodně se nám daří,“ dodává. Ovšem s vědomím, že ty rozhodující zápasy, které rozhodnou o úspěchu či neúspěchu v ročníku, teprve přijdou.

On sám, jak bylo zmíněno, vytěžil z jednoznačného průběhu střetnutí hattrick. Zejména jeho dvě slepené trefy zkraje druhého poločasu zlomily jakékoli myšlenky soupeře na odpor. „Dvakrát se mi povedlo skórovat po rohových kopech, třetí branku jsem přidal po přesně umístěné střele z hranice vápna,“ přiblížil Novotný svoje vydařené odpoledne.

Že by se však pokládal za vyloženého kanonýra, to se říci nedá. „Kdykoli se mi podaří dát v utkání více branek, jsem za to rád. V této sezoně jich mám dosud celkem čtrnáct, takže mi to většinou vychází,“ usmívá se Dominik Novotný. Hattrick však pro něho rozhodně běžnou záležitostí není. „Po tomto kole jsem se dostal do vedení v tabulce střelců ve III. třídě a toho si cením. Doufám, že se mi tuto pozici podaří udržet do konce soutěže,“ vytyčil si svůj jarní střelecký cíl.

Ten hlavní ovšem není jeho osobní, nýbrž pochopitelně týmový. Třebařov by rád proklouzl do nejvyšší okresní soutěže a k tomu se potřebuje umístit na jedné ze dvou postupových příček. K čemuž by mu měly góly Dominika Novotného zásadním způsobem pomoci. „Věřím, že se nám bude i ve zbývajících kolech stále dařit tak jako doteď, vybojujeme první místo a od podzimu začneme hrát znovu okresní přebor,“ říká bez zaváhání produktivní třebařovský střelec, jenž v tomto klubu strávil celou svoji dosavadní fotbalovou kariéru.

V mládežnických soutěžích v uplynulém kole opět úřadovali starší žáci z Březové nad Svitavou Tadeáš Reichl s Jakubem Nedomou (oba hattrick). Stejně úspěšní byli mladší žáci Vojtěch Andrle (Horní Újezd/Morašice), Filip Částek (Dolní Újezd) a Daniel Mazal (Městečko Trnávka).