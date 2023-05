„První gól jsem dal ještě v prvním poločase, kdy jsme ještě před brankovou čárou dokopl míč odražený od spoluhráče do prázdné branky, ale bohužel mi nebyl připsán. K tomu došlo až po změně stran, kdy jsem se dostal do brejku na samotného gólmana a vystřelil po zemi k tyči. Oficiální druhý gól, co si pamatuji, se ke mně dostal přihrávkou ze strany a opět jsem se nerozmýšlel a zakončil. Myslím, že si gólman i sáhl na balón. Hattrick padl po menším dohadování a vykřikování soupeře směrem k rozhodčímu, že byl faul a někteří hráči přestali hrát, já si řekl o přihrávku před branku a přidal třetí branku,“ popisuje Bureš svoje trefy.

Jelikož Sebranice se v minulém období pohybovaly převážně v závěru tabulky, tak ani jejich gólové konto nebývalo kdovíjaké. „Tohle byl po delší době zápas, při kterém se dal vstřelit i ten hattrick. Nijak zvlášť to neprožívám, moje střelecká éra se odehrávala spíš v dorostu. Momentálně se snažím při fotbalu odreagovat a udržet dobrou partou s přáteli, které baví hrát fotbal. Můj post je většinou jako útočník, hattricku jsem se teď dočkal po delším době po svém návratu k fotbalu,“ říká kanonýr Deníku o své střelecké formě.

„Můj návrat do Sebranic byl v roce 2019, předtím jsem měl delší pauzu, věnoval se několik let jinému sportu, ale ten fotbal mně prostě chyběl a rozhodl jsem se vrátit. Každý gól, který padne, je podle mě pěkný, i když se třeba sotva dokutálí do branky. Pamatuji si svůj první zápas za dorost, kdy jsme hráli v Pomezí a na konci zápasu, kdy jsem střídal, přišel hezký centr z rohu a hlavou jsem dal první a zároveň rozhodující gól. Jelikož sebranický celek se nyní velice omladil, tak věřím, že ještě pěkné chvilky a branky určitě přijdou,“ hledí Martin Bureš do budoucnosti s optimismem.

Jarní část a sebranické výkony? Jdou nahoru, to je zřejmé každému, kdo okresní fotbal sleduje. „Myslím, že se pomalu sehráváme a věřím, že to bude jenom lepší a lepší. Všechny týmy jsou podle mě strašně vyrovnané, každý se potýká s občasným nedostatkem lidí a ne vždy se sejdou v nejlepší možné sestavě. Samozřejmě do toho vstupují i zranění a zde je hodně proměnných. S jarní částí jsem spokojen, rýsuje se nám mladý tým a potřebuje se trošku otrkat. Kluci jsou moc šikovní a mají dobrou partu, to je podle mě hodně důležité,“ říká Bureš.

Od sám se gólově prosadil i o týden dříve, kdy se Sebranice postaraly o prvořadou senzaci, když vyhrály na půdě postupového aspiranta v Třebařově, což se do té doby nikomu nepovedlo. „Za tento duel patří všem klukům poděkování, dali do něho úplně vše. Jak by řekl trenér, byl to dobře odmakaný zápas od všech. Během utkání se nám dařilo úplně všechno, co jsme udělali, a to nás velmi bavilo. Za mě to byl zatím náš nejlepší zápas,“ uvedl Martin Bureš.

A na závěr tradiční „kanonýrská“ otázka. Co říká sebranický střelec souboj pražských S o ligový titul? „Abych pravdu řekl, rád se koukám na fotbal, když najdu trocho času, a hlavně na derby. Ale tohle v rámci nadstavby jsem zrovna neviděl. Myslím ale, že o titulu je rozhodnuto, do konce moc zápasů nechybí a Sparta si to určitě pohlídá,“ je přesvědčen.

Kromě Martina Bureše se v tomto kole neobjevil na Svitavsku žádný další autor hattricku, zato dvanáct fotbalistů se napříč soutěžemi střelecky prosadilo dvakrát. Mezi mládežniky se vytáhl další hráč ze sebranické líhně Dominik Novotný, který dal v utkání okresního přeboru mladších žáků úctyhodných sedm gólů.