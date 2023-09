OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE + VIDEO/ Sedm kol nejvyšší okresní soutěže fotbalistů stačilo, aby v ní nezůstal žádný celek bez porážky. O uplynulém víkendu poprvé padl vedoucí Mladějov, když nestačil na Vendolí, rovněž třebařovská šňůra se přetrhla, což má na svědomí lepšící se Jevíčko. Trojka dospěla k polovině svého podzimního programu a do jejího čela se posunula Radiměř. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Vendolí vs. TJ Tatran Mladějov. | Video: Radek Halva

Rozhodující okamžik zápasu hraného před pěknou diváckou kulisou ve Vendolí nadešel hned v 9. minutě, kdy si na rozehraný rohový kop naběhl domácí Lukáš Fuchs a hlavou otevřel skóre. Rázem bylo na Mladějovu, aby na tuhle studenou sprchu našel odpověď, jenže se mu to do konce hrací doby nepovedlo. Ne, že by na to šance neměl, našly se i takové, které byly z rodu vyložených, několikrát zvonila branková konstrukce, ale střelecké štěstí nechali hosté zřejmě na palubě autobusu. Vendolský tým bojovným a obětavým výkonem překvapivý výsledek uhájil, potvrdil, že doma je zatím stoprocentní, zatímco soupeř kousal první nezdar v sezoně. Na čele přeboru však setrval.

Nevedlo se totiž ani týmu, který by býval mohl lídra v případě vlastního vítězství na špici vystřídat, tedy Třebařovu. Ten se nechal zaskočit Jevíčkem hned zkraje utkání, kdy nabral dvoubrankové manko. To se domácím podařilo před odchodem do kabin rovněž dvěma slepenými zásahy zlikvidovat, jenže po hodině hry udeřil hostující Linhart a to byl gól nesoucí přívlastek vítězný, neboť Třebařovští přes veškerou snahu nenašli cestu k vyrovnání. Jevíčko vyhrálo počtvrté v řadě a tenhle skalp, nadto na hřišti rozjetého soupeře, je tuze cenný.

A tak nakonec nejlépe z porovnání mužstev z předních pozic vyšly Morašice, které si dojely pro tři body do Hradce nad Svitavou a znamená to pro ně, že se vyšvihly na druhé místo se ztrátou jediného bodu na vedoucí Mladějov. Hrdinou jejich představení se stal Tadeáš Nádvorník, který se postaral svými dvěma trefami vstřelenými v rozmezí pěti minut druhého poločasu o klíčový dvougólový náskok. Domácí čtvrt hodiny před koncem díky svému nejlepšímu střelci Jankovi ještě vykřesali kontaktní brankou naději, ale jejich pokračující snaha potom vyšla naprázdno.

Osm gólů v sedmi kolech má na kontě aktuálně nejlepší kanonýr okresního přeboru Zdeněk Konečný. V Dolním Újezdu přidal šutér z Dlouhé Loučky další dva a dlouho se zdálo, že to hostům bude stačit na výhru. Po druhé žluté kartě Crhy se však v oslabení dostali pod tlak rezervy a pět minut před závěrečným hvizdem zařídil Krivák výslednou dělbu bodů.

V deseti dohrávala také Cerekvice svoje střetnutí proti poličskému béčku. Vyloučen byl Lorenc po druhém napomenutí a z pohledu jeho celku to bylo za nepříznivého stavu 1:2, nicméně Slavoj i v početním oslabení zásluhou Řeháka zápas zachránil alespoň do té míry, že z něho neodešel s prázdnou a s rivalem si podělil po bodu.

Souboj Horního Újezdu s Němčicemi, to bylo měření sil dvou bodových „nuzáků“ obývajících nejspodnější patra tabulky. Přesto nabídl docela zajímavý fotbal, zejména v prvním poločase opepřený bohatou porcí gólů. Domácí vedli v 8. minutě 2:0, za další čtvrthodinu bylo vyrovnáno, aby následně hornoújezdský kapitán Kusý vrátil svému mančaftu vedení. Po změně stran visel vývoj utkání dlouho pořád na vážkách a teprve, když deset minut před závěrem proměnil Pechanec nařízený pokutový kop, přinesl klid na kopačky domácích.

Nejjednoznačnější partie kola byla k vidění v Opatově. Trápící se Boršov tam držel se soupeřem krok pouze do poločasu, po přestávce narůstala převaha domácích a ta se projevovala na narůstajících číslech na ukazateli skóre, na němž se nakonec rozsvítil půltucet.

8. KOLO: Cerekvice nad Loučnou – Polička B 2:2 (1:2). Branky: 38. R. Lněnička, 66. Řehák – 27. Boháček, 43. Zahoran. ČK: 1:0 (56. Lorenc). Hradec nad Svitavou – Morašice 2:3 (1:1). Branky: 33. Dvořáček, 74. Janko – 11. P. Lněnička, 55. a 59. Nádvorník.Třebařov – Jevíčko 2:3 (2:2). Branky: 41. M. Sommer, 44. Macek – 21. Havlíček, 24. Holub z pen., 60. Linhart. Opatov – Boršov 6:0 (1:0). Branky: 40. Paar, 57. Roshan z pen., 69. Petruň, 70. Svoboda, 86. a 90. Kalánek. Vendolí – Mladějov 1:0 (1:0). Branka: 9. L. Fuchs. Dolní Újezd B – Dlouhá Loučka 2:2 (1:2). Branky: 34. Ryšan, 85. Krivák – 7. a 42. Konečný. ČK: 0:1 (71. Crha). Horní Újezd – Němčice 4:2 (3:2). Branky: 5. Havran, 8. Opletal, 30. Kusý, 80. Pechanec z pen. – 20. Votřel, 23. Matoušek.

Všichni účastníci nejnižší okresní soutěže mají za sebou šest odehraných utkání, takže sezona je ve své čtvrtině a podzim přesně v polovině. Na prvním místě se za tak krátkou dobu vystřídalo několik týmů a v tento okamžik se do čela posunula Radimeř. Ta udolala na domácí půdě Koclířov, když pojistku na výsledek přidala v poslední minutě. V samotném závěru padl gól rovněž v Kunčině a tamní béčko z toho nemělo pražádnou radost, neboť jeho autorem byl sebranický Šturc, znamenal překlopení výsledku na stranu hostů a jejich posun na průběžnou druhou pozici. Atraktivní duel se hrál pod Cimburkem a bitva dvou tradičních rivalů z Městečka Trnávky a Linhartic, v níž se všechno podstatné odehrálo po změně stran, svého vítěze nepoznala.

8. KOLO: Kunčina B – Sebranice 2:3 (1:2). Branky: 26. Tlustoš, 65. Širůček – 7. Kárský, 22. Bureš, 87. Šturc. Radiměř – Koclířov 3:1 (2:1). Branky: 10. vlastní (Křivánek), 20. L. Konečný, 90. Straka – 35. Binder. ČK: 0:1 (88. Binder). Městečko Trnávka – Linhartice 2:2 (0:0). Branky: 48. Štefl, 76. Janík z pen. - 46. Bednář, 78. Prucek. Čistá volný termín.

