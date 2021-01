Valné hromady se mají uskutečnit snad napodruhé

V lednu to možné nebylo. Takže co v únoru? No, vzhledem k současné nedobré epidemické situaci v zemi a nastaveným vládním opatřením se ani odložené termíny valných hromad okresních fotbalových svazů úplně reálně nejeví, nicméně nějaký čas ještě je.

Ilustrační foto. FAČR. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Nezbývá než věřit, že se volby do fotbalových orgánů podaří přece jen uskutečnit. Jednotlivé výkonné výbory stanovily konkrétní data pro konání svých valných hromad takto: OFS Svitavy v úterý 9. února, OFS Chrudim ve středu 10. února, OFS Pardubice v sobotu 13. února a OFS Ústí nad Orlicí v pondělí 15. února. Doposud podané návrhy kandidátů do volených orgánů OFS zůstávají v platnosti, pokud takový kandidát neoznámí sekretariátu svazu nesouhlas se svojí kandidaturou nebo pokud klub, který kandidáta navrhl, prostřednictvím svého statutárního orgánu návrh nestáhne. Lze podávat i další návrhy, a to s uzávěrkou vždy týden před konáním valné hromady.