OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE/ Je dobojováno, v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů bylo odehráno všech 91 utkání naplánovaných na podzimní část. Třebařov v závěrečném dějství přehrál Vendolí, udržel díky tomu minimální náskok před Dlouhou Loučkou a je půlmistrem přeboru. Ve III. třídě platí totéž o Radiměři, která potvrdila umístění na nejvyšším stupínku vítězstvím nad Koclířovem. V závěru článku najdete podzimní tabulky okresních mládežnických soutěží.

Na „závěrečné“ v Třebařově bylo pořádně veselo. Nováček okresního přeboru dotáhl svoji parádní podzimní jízdu na první místo a to je bomba, kdo by něco takového v srpnu před mistrovským výkopem čekal… Třetí nejlepší útok, nejlepší obrana, stabilní forma po celé tři měsíce, díky tomu stráví Třebařovští zimní přestávku na prvním místě. Zaslouženě. Souboj s Vendolím rozhodli čtyřmi góly během úvodní půlhodiny a zbytek zápasu měli pod kontrolou, ačkoli soupeři, s nímž na jaře sváděli tvrdé boje o prvenství ve III. třídě, dovolili z pokutového kopu výsledek lehce korigovat. Jejich výhra však ohrožena nebyla, což poslední hvizd jenom potvrdil.

Fotbalisté TJ Sokol Třebařov.Zdroj: archiv klubu

Kdo jiný než Zdeněk Konečný mohl rozhodnout o hubeném, ale velmi cenném vítězství Dlouhé Loučky v Hradci nad Svitavou? Elitní kanonýr se prosadil v 65. minutě, hostům to stačilo na plný zisk a tím na pojištění druhé příčky v podzimní tabulce s minimální ztrátou na lídra. Naopak Hradec korunoval svoje podzimní trápení a pokud lze někde hledat největší zklamání dosavadního průběhu okresního přeboru, tak právě nad řekou Svitavou…

Jako třetí budou přezimovat Morašice, které na závěr plichtily v duelu tabulkových sousedů s Mladějovem. První poločas nabídl jeden střelecký pokus hostů do břevna a jinak nic, k vidění byl hodně nezáživný fotbal plný nepřesností. To druhá půle byla o poznání svižnější a rušnější. Domácí dvěma zásahy během deseti minut nakročili k vítězství, ovšem soupeř nechtěl připojit do série svých venkovních neúspěchů další, takže zabral, snížil a v nastaveném čase se po faulu ve vápně dostal k penaltě, při které zachoval Staněk pevné nervy a na poslední chvíli zachránil hostům remízu. Mimochodem Morašice přišly o vítězství v závěru z pokutového kopu minule proti Poličce i nyní, nebýt toho, tak se podzimní „titul“ slavil tady…

Mezi Morašice a Mladějov se v průběžném pořadí vtěsnala Cerekvice nad Loučnou, která duel v Horním Újezdu nerozehrála dobře a po pětačtyřiceti minutách byla „ve ztrátě“. V kabině se však hráči Slavoje dočkali polití živou vodou, během pěti minut druhé půle skóre otočili na svoji stranu a výhru potom ještě ve dvou případech navýšili. A to přesto, že více než půlhodiny bojovali bez nedisciplinovaného Řeháka, jehož výlevy vůči rozhodčímu Prokopovi nezůstaly bez karetního „ocenění.“

Nejproduktivnější útok soutěže mají v Opatově, to není žádné novum, tentokrát jim to však nestačilo na proniknutí do úplně špice tabulky, protože zejména začátek sezony jim nevyšel výsledkově optimálně. Závěr však ano, protivníkovi z Dolního Újezdu ukončili jeho vítěznou šňůru rázně – „sedmičkou“, kterou podtrhl Jakub Kalánek čistým hattrickem. Čestný úspěch hostů zaznamenal David Frank a je díky tomu spolulídrem pořadí střelců, to však byla pro rezervu po debaklu jen slabá útěcha.

TOP kanonýři OP: David Frank (Dolní Újezd B) a Tomáš Müller (Jevíčko) 13, Zdeněk Konečný (Dlouhá Loučka) 12, Jiří Linhart (Jevíčko) a Jakub Kalánek (Opatov) 11.

O vedení mezi kanonýry se Frank dělí s Tomášem Müllerem z Jevíčka. Také on se v podzimní derniéře dokázal prosadit a pomohl svému týmu k zisku bodu v souboji s poličskou rezervou. Ta měla v zápase rozhodně k vítězství blíže, střelecky se však dokázal prosadit pouze matador Stejskal, jinak si hostující zakončovatelé vylámali zuby na gólmanovi Trávníčkovi a vychýlené mušce.

Na třináctý pokus se vítězství dočkali fotbalisté Němčic, ovšem po jakém zápase… Do historie se zapíše negativně, a to vinou hostů z Boršova, kterým v posledních dvaceti minutách „odešly nervy na pochod“ a odnesli to osmi žlutými a třemi červenými kartami (!), což je smutný podzimní rekord. Přitom ještě v poločase vedli, domácím fotbalistům se však po změně stran podařilo vývoj překlopit na svoji stranu a protivník to psychicky neustál. Petr Zomber dokonce nastřelil rozhodčího Mitlenera míčem do břicha (!), Boršov dohrál s torzem osmi lidí a zákonitě nemohl s výsledkem nic udělat. Zato Němčice alespoň jednou na podzim okusily radost z vítězství.

1. KOLO: Morašice – Mladějov 2:2 (0:0). Branky: 50. Halsbach, 60. Novák – 69. Kudyn, 90. + 4. Staněk z pen. Opatov – Dolní Újezd B 7:1 (2:1). Branky: 7. Paar, 20. Svoboda, 46. Zeman, 70. Štěrba, 74., 75. a 86. Kalánek – 37. D. Frank. Jevíčko – Polička B 2:2 (1:1). Branky: 1. Linhart, 62. Müller – 27. z pen. a 69. Stejskal. Němčice – Boršov 4:2 (1:2). Branky: 3. Nováček, 49. a 61. z pen. Matoušek, 70. Pavliš – 20. Racl, 35. Veselý. ČK: 0:3 (70. Ondrejka, 70. Zomber, 85. Racl). Třebařov – Vendolí 4:1 (4:0). Branky: 5. Novotný, 9. Kurbel, 20. Z. Hlubinka, 26. M. Sommer – 54. Bednář z pen. Hradec nad Svitavou – Dlouhá Loučka 0:1 (0:0). Branka: 65. Z. Konečný. Horní Újezd – Cerekvice nad Loučnou 1:4 (1:0). Branky: 33. Havran – 48. Klát, 50. Klesal, 61. Jirout z pen., 88. Lipavský. ČK: 0:1 (58. Řehák).

Úkol pro fotbalisty Radiměře zněl před posledním vystoupením v Koclířově, resp. v Opatovci, jasně: vyhrát! Potom by se nemuseli na nic a na nikoho ohlížet a zajistili by si podzimní prvenství. Povedlo se, i když ne úplně pohodově, zápas zlomili na svoji stranu definitivně teprve v závěrečných deseti minutách, ale osmé vítězství v sezoně klaplo. Souboj tradičních rivalů rozhodl ve prospěch linhartické Metry stylově nejlepší střelec soutěže Pavel Bednář a domácí tvrz uhájily rovněž Sebranice, jejichž souboj s kunčinskou rezervou měl náboj do poslední minuty, během níž padly dva góly.

TOP kanonýři III. třídy: Pavel Bednář (Linhartice) 11, Erik Konečný (Radiměř) 7, Štěpán Ludvíček (Čistá), Martin Bureš (Sebranice) a Radim Kyrcz (Linhartice) 6.

O definitivní tečku za okresním fotbalovým podzimem se postará v neděli 12. listopadu od 13.30 dohrávka odloženého utkání mezi Sebranicemi a Čistou, ve které půjde o umístění na druhé příčce a pozici nejbližšího pronásledovatele vedoucí Radiměře.

1. KOLO: Koclířov – Radiměř 0:3 (0:1). Branky: 10. Stejskal, 83. E. Konečný, 90. Vach. Linhartice – Městečko Trnávka 2:1 (1:0). Branky: 33. vlastní (Bouček), 60. Bednář – 3. Stenzl. Sebranice – Kunčina B 3:2 (2:1). Branky: 12. vlastní (Foret), 27. Jílek z pen., 90. Čech – 6. Petr, 90. + 1. Horálek. Čistá volný termín.

Okresní soutěže mládeže