„První branka padla poměrně rychle, a to po chybné rozehrávce soupeře, kde mě přesnou přihrávkou mezi obranou našel Michal Richter a já i trochu se štěstím dostal míč pod nohama gólmana do brány. Zbylé dva góly vypadaly skoro identicky, a to po našem úniku po straně, následné střele na branku a vyražení míče gólmanem na vápno, kde jsem byl ve správný čas a obě šance proměnil,“ popisuje Vít Janko svoje trefy, kterými položil základ k hradeckému tříbodovému zápisu.

Pro něj osobně to byl speciální počin proto, že tři branky v jednom mistrovském duelu ještě nikdy v soutěžích dospělých nedal. „Hattrick to byl můj první v životě, když tedy nebudu počítat mládežnické kategorie. O to více jsem rád, že proti Opatovu přispěl k vítězství. Jelikož hraji na pozici útočníka, góly se ode mě očekávají, ale velmi rád na ně i nahrávám,“ říká jednadvacetiletý hráč, který před příchodem do Hradce prošel svitavskou mládežnickou základnou.

„Žádný zvlášť pěkný gól z dřívějška mě nenapadá, vždy jsem byl spíše ten, co na branky ze své bývalé pozice krajního záložníka přihrává. Co mě ale pokaždé potěší je, když se mi povede dát gól hlavou, zejména kvůli mé malé výšce,“ usmívá se Vít Janko.

Jak už bylo zmíněno, Hradečtí v prvních dvou kolech okresního přeboru ve Vendolí a doma proti Cerekvici vůbec neskórovali. Čím to bylo? Nedostávali se do šancí, nebo bylo na vině spíše jejich neproměňování? „Příležitostí si myslím, že bylo v obou utkáních dost, ale bohužel zůstaly nevyužity. Já sám měl velkou šanci proti Vendolí, kterou jsem téměř z brankové čáry zahodil. Celkově nám ale proti těmto soupeřům chyběla přesnost v zakončení, možná i trochu toho štěstí,“ vrací se Janko k nevydařenému startu do soutěže, který však se svými spoluhráči v Opatově hodil za hlavu.

Hradec patřil k nejúspěšnějším týmům jara, zahrál si i pohárové finále (v němž těsně prohrál s Cerekvicí), tak jak vysoko pomýšlí v nové sezoně? „Minulý rok se nám v podzimní části tolik nedařilo, body jsme nasbírali spíše na jaře. I přesto doufám, že bychom letošní podzim mohli zakončit v první polovině tabulky,“ je optimistou další z podzimních kanonýrů Deníku.

Ani Vít Janko se nevyhnul tradiční otázce v téhle rubrice. Sparta, Slavia, nebo někdo třetí, jak odhaduje Fortuna:ligu a boj o titul? „Jsem slávista a proto věřím, že to Slávii letos vyjde a dojde si pro titul. Na těsném druhém místě skončí Sparta,“ netají se svým přesvědčením.

Žádný jiný autor hattricku se na Svitavsku o posledním prázdninovém víkendu nenašel. Zato mezi mládežníky se našly úctyhodné výkony: starší žák Vít Pavlík z Poličky a mladší žák Tadeáš Ptáček z Moravské Třebové nastříleli osm branek!