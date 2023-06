OKRESNÍ FOTBAL: Stálo to hodně nervů hráče, trenéry i fanoušky, nicméně s vypětím všech sil se vedoucímu celku tabulky podařilo na domácím trávníku udolat houževnatý Boršov a tyhle tři body znamenají jediné. Rozestup mezi lídrem a druhým Opatovem zůstal pětibodový a v posledním kole se na pořadí na čele tabulky nemůže nic změnit! Okresní III. třída naopak na svůj vrchol čeká, postupující celky Vendolí a Třebařova si to za týden rozdají v přímém souboji o první místo.

TJ Sokol Bystré – přeborník OFS Svitavy 2022/2023. | Foto: Jindřich Novotný

První možnost, že dají razítko na svoje prvenství, zmařil v sobotu Bysterským konkurent z Opatova, neboť se sice s Mladějovem natrápil, ale zásluhou branky nejlepšího střelce soutěže Jakuba Kalánka z 87. minuty ho nakonec udolal. Před nedělním výkopem v Bystrém tak byly karty rozdány jasně – chtěli-li domácí slavit titul, potřebovali porazit v klidných vodách se pohybující Boršov (remíza jim k jistotě nestačila vzhledem k horší vzájemné bilanci s Opatovem).

Nervozita se tedy na straně domácích dala pochopitelně krájet, tím spíše, že hosté nepřijeli jen tak odevzdat body, hráli rychlý důrazný fotbal a byli nebezpeční i směrem dopředu. Navíc se jim povedlo bleskově odpovědět na vedoucí branku favorita, čímž jen znásobili nejistotu v jeho řadách. Do druhého poločasu naskočil tradiční tvůrce bysterské hry Jan Mužík a jeho pečeť nakonec nesl „zlatý gól“, kdy vymyslel a perfektně zrealizoval rozhodující akci, na jejímž konci bylo gólové zakončení Jaroslava Sýse. Drama to bylo až do závěrečného hvizdu, Boršov neustále hrozil, ale bysterský tým si výhru sebrat nenechal a jakmile se naposledy ozvala píšťalka, vypukla euforie na hřišti i v hledišti.

Po skončení utkání převzal celek TJ Sokol Bystré z rukou předsedy Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřicha Novotného pohár určený přeborníkovi okresu pro sezonu 2022/2023. Samozřejmě současně s přáním úspěchu v krajské I. B třídě, snad se tam novopečený šampión Svitavska chytne lépe než při své předešlé účasti, která skončila sestupem… Nyní mu však patřil zasloužený potlesk příznivců, za výkony během celého ročníku je jeho triumf určitě zasloužený.

Ve stínu bysterského prvenství přišla dobrá zpráva pro mužstva dlouho ohrožená sestupem. Nestane-li se nic nepředpokládaného, co se týče přihlášek klubů do nové sezony, míří o patro níže pouze beznadějné poslední Městečko Trnávka. Zásluhu na tom mají úspěšně záchranářské práce svitavských zástupců v I. B třídě. Jakkoli to tam po valnou část sezony vypadalo hodně špatně, tak finiš měli výborný a kolo před koncem je jasné, že na sestupovou pozici definitivně srazily Libchavy z Orlicka! Z čeho plyne, že v okresním přeboru by měly zůstat jak poličské béčko (nyní vyhrálo rozdílem třídy v Dlouhé Loučce, kam se po dlouhé rekonstrukci vrátil mistrovský fotbal), tak Horní Újezd, který se na jaře vyhrabal z prakticky beznadějné situace a svoji formu předvedl i v tomto dějství vítězstvím nad Cerekvicí.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Městečko Trnávka.Zdroj: Jan Hendrych

Cerekvický Slavoj se však soustředí především na finálové utkání Poháru OFS Svitavy, ve kterém se ve středu 14. června od 18 hodin utkají s Hradcem nad Svitavou. Dějištěm duelu je stadion v Janově a fotbaloví příznivci z regionu jsou na finále srdečně zváni!

26. KOLO: Bystré – Boršov 2:1 (1:1). Branky: 31. Peterka, 73. Sýs – 32. Zomber. Horní Újezd – Cerekvice nad Loučnou 2:1 (1:1). Branky: 23. a 70. Kladiva – 25. vlastní (Opletal). Morašice – Městečko Trnávka 4:0 (3:0). Branky: 9. Novák, 14. Skala, 37. D. Štancl, 83. Nádvorník. Dlouhá Loučka – Polička B 1:5 (0:1). Branky: 83. Bouček z pen. – 13., 68. a 75. J. Trnečka, 72. Moravec, 90. O. Urban. ČK: 1:0 (44. Crha). Opatov – Mladějov 3:2 (1:1). Branky: 26. Petruň, 50. Prokop, 87. Kalánek – 9. P. Němec, 79. Vondráček. Jevíčko – Borová 0:4 (0:2). Branky: 30. Hruška, 36. Jukl, 75. Bednář, 89. Hynek. Dolní Újezd B – Hradec nad Svitavou 2:0 (1:0). Branky: 41. Fulík, 80. Vrabec.

Pohár pro vítěze okresního přeboru má tedy svého právoplatného majitele, ve III. třídě ho však najde teprve po závěrečném sedmadvacátém kole. A bude to vrchol sezony, jak se sluší a patří, Vendolí se s Třebařovem utká o vítězství v soutěži ve vzájemném duelu (sobota 17. června, 14.00)!

Stále vedoucí Vendolí má podstatnou výhodu, neboť si na čele hýčká po parádním představení na hřišti třetích Linhartic tříbodový náskok a ve „finále“ mu tedy bude stačit i remíza. Třebařov je však poté, co čtyřgólovou smrští v závěrečných deseti minutách odvalil z cesty balvan jménem Němčice, pořád ve hře. K primátu bude potřebovat ve Vendolí vyhrát, čímž by při bodové shodě překlopil na svoji stranu bilanci vzájemných utkání (obě předchozí skončila nerozhodně). Nic to však nezmění na tom, že postup do okresního přeboru mají oba celky dávno v kapse.

26. KOLO: Velké Opatovice B – Čistá 3:1 (0:1). Branky: 58. Dostál, 76. Vašek, 90. Němec – 1. Štegner. Sebranice – Koclířov 4:3 (3:0). Branky: 3. Vostřel, 6. Chadima z pen., 34. Svatoš, 55. Jílek – 56. a 81. Gregor, 60. Novák. Třebařov – Němčice 4:0 (0:0). Branky: 80. a 83. Maleňák, 88. Doubrava, 90. Ficnar. Linhartice – Vendolí 0:5 (0:2). Branky: 51. a 71. Bednář, 29. Chaloupka, 34. Vašíček, 53. R. Milota. Radiměř – Staré Město nehráno (hosté k utkání nenastoupili).