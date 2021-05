Není to nečekané rozhodnutí, přesto v řadách hráčů, trenérů i činovníků na všech úrovních způsobil jen další smutný povzdech.

„Do poslední chvíle jsme doufali, že se v soutěžích OFS Svitavy těch několik kol, které zbývaly do odehrání nadpoloviční většiny utkání, dohrát podaří. Nyní je jasné, že se tak nestane, musíme ukončení ročníku vzít jako realitu, se kterou nic nenaděláme. Vzhledem k tomu, jaká jsou v současné době platná opatření, je to pochopitelné rozhodnutí,“ vyjádřil se předseda VV OFS Svitavy Jindřich Novotný. „My nyní přemýšlíme o tom, jakou formou se pokusit o to, aby byly alespoň červnové víkendy naplněné fotbalem, především v mládežnických kategoriích. Samozřejmě za podmínky, že to bude ze strany státních orgánů povoleno. Věřím tomu, že na okresní úrovni budou kluby ochotny naskočit okamžitě, jak to bude možné,“ dodal Novotný.

NIC PŘEKVAPIVÉHO

„Bohužel toto rozhodnutí se dalo podle vývoje pandemie a na základě vydávaných opatření jednoznačně očekávat,“ okomentoval čerstvý verdikt nejvyšší tuzemského fotbalového orgánu sekretář Sokola Opatovec Tomáš Telecký. „Nikoho z nás to netěší, dopady této situace teprve uvidíme. Je ovšem jasné, že pro spoustu hráčů, potažmo klubů bude mít tato dlouhodobá pauza drastické důsledky, znovu naskakovat se bude velmi těžko,“ jsou si vědomi v řadách účastníka I. B třídy.

To, že se v jarní části do mistrovských bojů nezapojí, bylo podle opatoveckého činovníky postupem času stále více zřejmé. „Ještě začátkem roku jsem věřil, že se situace může pozitivně změnit a alespoň zkrácenou sezonu se podaří rozběhnout. V období kolem plánovaného startu jara už však bylo víceméně jasné, že tato naděje je téměř nulová,“ lituje Tomáš Telecký.

MOŽNOSTI U MLÁDEŽE?

Ukončení soutěží je ránou pro všechny fotbalisty a kluby, zejména potom pro ty, které disponují početnou mládežnickou základnou. Jako třeba v Březové nad Svitavou, tamní Sokol vybudoval v minulých letech kompletní návaznost svých týmů od mladších přípravek po dorost. „Je velká škoda, že došlo k ukončení amatérské fotbalové sezony 2020/2021. Zvlášť u žáků si myslím, že ji alespoň do minimálního počtu zápasů šlo odehrát,“ domnívá se předseda březovského Sokola Ondřej Mrázek.

Ten zároveň intenzivně uvažuje o tom, jak dětí vrátit na hrací plochy co nejrychleji. „Pokud už došlo k ukončení sezóny, tak bych osobně navrhoval zorganizovat několik zápasů mimo soutěže jako formu přípravy. Ideálně se v tomto ohledu nabízí použít rozlosování, které je pro jaro udělané, a využít několik kol jako nesoutěžní přípravu pro všechny kluby. V tomto ohledu by bylo možné například udělat skupiny čtyř mužstev a odehrát vzájemná utkání s tím, že by se vítězové utkali mezi sebou. To by se dalo aplikovat na okresní i krajské úrovni. U přípravek by bylo například možné organizačně zvládnout na druhou polovinu června finálové turnaje,“ uvažuje ve směru do budoucnosti Mrázek.

Podle jeho slov by bylo záhodno takové varianty zvážit, pokud to tedy dovolí aktuální vládní opatření. „Stále myslím, že jsou aplikovatelné v současné situaci a pomohlo by to všem mužstvům napříč celým spektrem. Navíc jsem toho názoru, že by tato forma přátelských zápasů hodně napověděla tomu, kolik fotbalistů se na trávníky vrátí,“ doplnil Ondřej Mrázek.

JE POTŘEBA ČAS

Především jako ukončení období nejistoty vnímá úterní rozhodnutí VV FAČR hrající sekretář morašického Sokola Václav Štancl. „Dohrání sezony jsem si osobně nedovedl představit od 1. března, kdy se bez jasného plánu „na tři týdny“ zavřely okresy. Návrat k amatérskému fotbalu potřebuje čas, aby si sportovci zvykli na zátěž fyzickou a rodiny na zátěž časovou. A vzhledem k neuvěřitelnému fiasku se školní docházkou tu druhou část vůbec nemyslím žertem. Z tohoto hlediska je pro náš klub úleva mít definitivní jistotu, že to nemusíme hrnout směrem k nějakému hektickému červnovému kalendáři, ale můžeme se zvolna připravovat na obvyklý začátek dalšího ročníku na přelomu prázdnin, které by snad mohly být, nejenom z hlediska amatérského fotbalu, normálnější,“ doufá Václav Štancl v optimističtější příští časy.

„Zprávu o definitivním ukončení sezony jsme očekávali, druhá nedohraná sezona je ale naprostou katastrofou pro amatérský sport. Dětem byla ukradena možnost rozvoje, dospělým byly předčasně ukončeny kariéry. SKP Slovan Moravská Třebová se s tím popasuje, ale pro některé menší kluby to může znamenat konec existence,“ obává se třebovský sekretář Petr Matoušek.