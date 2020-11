Poté, co se TIP liga Svitavského deníku proměnila z české soutěže na ryze mezinárodní, tak hráči s náročností těžce bojují. Jedenácté kolo ale jejich úspěšnost lehce navýšilo.

Hrajte s námi tipligu | Foto: DENÍK

Podzimní soutěž se blíží do svého finiše, zbývají dvě kola a jde pořádně do tuhého. Pořadí se přesýpá každý týden, bodové rozdíly mezi tipujícími nejsou výrazné a nevyzpytatelnost zápasů slibuje nebývalé drama. Kolo s pořadovým číslem 11 bylo z uplynulých tří dějství nejpřívětivější, a to kdyby Manchester porazil Arsenal, bylo by to ještě veselejší. Znovu se ukázalo kouzlo TIP ligy, kdy na dílčí vítězství může dosáhnout hráč ze závěru celkové klasifikace. Teď to dokázala BOHUSLAVA JIROUTOVÁ z Litomyšle zásluhou sedmi trefených výsledků a nejpřesnější Supertrefy. Novým, lépe řečeno staronovým lídrem soutěže je Jiří Frank z Trstěnice, jenž se vrátil po delší době na výsluní, ovšem ani konkurence nespala a drží se v kontaktu. A trstěnický tým se ujal vedení díky velmi pěknému bodovému součtu také v zápolení družstev.