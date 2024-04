/OKRESNÍ FOTBAL/ Pěknou velikonoční nadílku nachystali fotbalisté fanouškům ve svátečním mistrovském kole nejvyšší okresní soutěže mužů. V sedmi utkáních padlo celkem 37 branek, paradoxem ovšem je, že v měření sil, od něhož by se kanonáda čekala nejvíce, střelci s gólovým kořením šetřili. Třebařov však cestu k vítězství na opatovském trávníku přece jenom našel. V „trojce“ oba největší favorité zvládli těžké duely a na špici pořadí vládne tím pádem status quo.

Slavoj Cerekvice nad Loučnou vs. TJ Hradec nad Svitavou. | Video: Radek Halva

Hráči Opatova a Třebařova nasázeli v dosavadním průběhu okresního přeboru celkem 92 gólů, tudíž diváci, a bylo jich okolo dvou stovek, čekali cestou na stadion atraktivní přestřelku. Opak se ovšem ukázal být pravdou. Fotbal se hrál sice svižný a zajímavý, ale v zakončení to ani jednomu z rivalů nešlo tak, jak u nich bývá zvykem. Rozhodla tedy nakonec jediná situace, těsně po zahájení druhé půle překvapil všechny přítomné včetně domácího gólmana Šenkýře Eliáš, jehož přízemní rána z trestného kopu zapadla přesně na místo určení. A zbytek zařídila nejlepší obrana okresního přeboru, která veškerou opatovskou snahu o vyrovnání eliminovala a vyrovnaná bitva skončila šťastnou, ale tím více důležitou výhrou lídra tabulky.

Mladějov dal podruhé na jaře pět gólů, když předešlý výsledek z Jevíčka napodobil v domácím duelu proti posledním Němčicím. Vítězství Tatranu lze označit jako kontrolované, zápas měl pod svojí taktovkou.

Podobně to dlouho vypadalo rovněž v případě Morašic, které dvěma zásahy do poločasu uklidnil Nádvorník. Možná až příliš, protože po dvou slepených brankách v podání protivníků z Vendolí se najednou začínalo znovu. Autor jeden z těchto tref Čejka se však nakonec stal smutným hrdinou, protože míč usměrnil do sítě ještě jednou, k jeho smůle se však jednalo o síť ve vlastní svatyni. A to byl rozhodující okamžik střetnutí. O opětovné srovnání stavu usiloval vendolský celek marně.

Krajské fotbalové výsledky: Derby vyznělo pro Vysoké Mýto. Zámrsk pálil ostrými

První kolo 1:4, druhé kolo 5:1. Chodit v Jevíčku na fotbal, to jeden nikdy neví, co mu tamní fotbalisté nabídnou… Velikonoční vystoupení stálo skutečně za to, domácí rozstříleli Dlouhou Loučku ve velkém stylu, soupeři dovolil pouze kosmetickou korekci skóre a jako první tým v přeboru se dostali přes hranici padesáti vstřelených gólů. Loučce jarní start nesedl, coby podzimní půlmistr čeká v kalendářním roce 2024 na úvodní body.

Naopak výtečný nástup do odvet prožívá poličské béčko, i ve druhém kole nastřílelo pět branek (co by za to tamní A mužstvo v I. A třídě dalo, že…) Tentokrát se jeho obětí stal Boršov, který sice dokázal dvakrát v průběhu hry korigovat, to však bylo z jeho strany všechno a v závěrečné čtvrthodině ho protivník definitivně srazil.

„Újezdské derby“ je šlágrem nejvyšší okresní fotbalové soutěže za jakékoli tabulkové situace. Před pěknou kulisou na hřišti v Bořkově se v něm tentokrát prosadil papírový favorit. Domácí většina v publiku tleskala Ondřeji Kalovi, který po necelých třech minutách otevřel účet a za zmínku to stojí proto, že je věkem mladší dorostenec (ročník 2008). Zlomem v zápase byla po hodině hry penalta Davida Franka na 3:1, tím dostala rezerva vývoj pod svoji kontrolu.

Dolnoújezdská rezerva zvládla prestižní sousedské derby a přibližuje se k čelu tabulky.Zdroj: TJ Sokol Dolní Újezd

Na co koukat měli také přihlížející na stadionu u Loučné. Zápolení mezi Cerekvicí a Hradcem nabídlo pěkné góly, hrubé chyby, červenou kartu a také skvělý individuální výkon Romana Klesala, jehož hattrick byl základním stavebním kamenem pro úspěch Slavoje. Hradečtí se ocitli v roli neustále dotahujícího celku, deset minut před koncem se zásluhou dorážky Lukáše Zedníka dostali na kontakt, ale závěr domácí zvládli bez další úhony.

16. KOLO: Mladějov – Němčice 5:2 (3:1). Branky: 6. a 86. Opletal, 24. a 50. Kudyn, 32. P. Němec – 16. Pavliš, 54. Beran. Jevíčko – Dlouhá Loučka 5:1 (3:0). Branky: 14. a 44. z pen. Müller, 19. Linhart, 59. Václavek, 80. Appel – 57. Marván. Opatov – Třebařov 0:1 (0:0). Branka: 47. Eliáš. ČK: 1:0 (90. + 1. Roshan). Dolní Újezd B – Horní Újezd 3:1 (2:0). Branky: 3. Kala, 33. Krivák, 60. D. Frank z pen. - 50. Flídr. Polička B – Boršov 5:2 (2:1). Branky: 16. Penias, 31. Sauer, 50. a 75. z pen. Boháček, 86. Krejčí – 36. Racl, 72. Vyhnánek. Vendolí – Morašice 2:3 (0:2). Branky: 54. Čejka, 56. Šmída – 21. a 36. T. Nádvorník, 67. vlastní (Čejka). Cerekvice nad Loučnou – Hradec nad Svitavou 4:3 (2:1). Branky: 8., 14. a 60. Klesal, 74. P. Nádvorník – 26. Milota, 50. Janko, 80. L. Zedník. ČK: 1:0 (90. Lipavský).

Jak se zdá, tak boj o postup do okresního přeboru bude přece jenom záležitostí dvou aktuálně vedoucích mužstev. O velikonočním víkendu totiž připisovala další tři body a současně odrazila možný nápor svých pronásledovatelů. Radiměř může za skalp Čisté děkovat produktivnímu Janu Šmídovi, o den později však přišla odpověď Sebranic, které strhly na svoji stranu vyrovnaný souboj na půdě linhartické Metry. O zajímavý zápis do statistik se postaral Aleš Širůček, pod teprve druhé vítězství Kunčiny v sezoně se podepsal hattrickem.