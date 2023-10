OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/: Devátá podzimní várka zápasů v nejvyšší okresní fotbalové soutěži opět nabídla sedm více či méně zajímavých devadesátiminutových příběhů na jednotlivých stadionech. Nejpodstatnějším zjištěním z nich je, že si vedoucí Třebařov upevnil díky přesvědčivé výhře nad Boršovem svoji výsadní pozici. Do čele III. třídy se po víkendovém kole posunuly Sebranice. V závěru článku najdete jako vždy aktuální výsledky okresního mládežnického fotbalu.

TJ Sokol Morašice vs. SK Jevíčko. | Video: Radek Halva

Třebařov měl na domácí půdě snový začátek, do vedení šel během půlminuty a neutekla ani celá čtvrthodina, když boršovský Veselý vyrazil rukou míč směřující do branky, byl vyloučen a penaltu proměnil Knápek na 2:0. Hosté však takto špatně rozehraný zápas nevzdali, podařilo se jim vstřelit kontaktní branku a dlouho potom „kousali“. Díky elitním „snajprům“ Hlubinkovi s Maleňákem se však domácím fotbalistům po změně stran povedlo náskok navýšit a dohrát zápas relativně v klidu.

Jejich nejbližším pronásledovatelem je v tuto chvíli Jevíčko, což zní téměř neuvěřitelně, vždyť bylo po třech úvodních kolech bez bodu. Jenže následně vyskládalo za sebe šest vítězství, to šesté o víkendu v Morašicích a nečekaně rozdílem třídy. Velké odpoledne prožil Tomáš Müller, který díky své pohotovosti v pokutovém území otevřel v polovině prvního poločasu skóre a po přestávce zkompletoval hattrick, navíc ho ještě podpořil spoluhráč Havlíček. Domácí fotbalisté naopak vyšli v zakončení úplně naprázdno. Ne, že by se do dobrých šancí nedokázali dostat, ale při jejich realizaci zcela selhali, nejblíže ke gólu byli po Vítově střele do tyče.

Poměrně nenápadně, ale velmi účelně se na třetí flek posunula Cerekvice, která v dosavadním průběhu sezony prohrála pouze jednou a v této statistice se jí může vyrovnat jenom lídr z Třebařova. Vystoupení proti nebezpečné Dlouhé Loučce mělo svého hrdinu v osobě Romana Klesala, který se postaral o všechny tři zásahy Slavoje a soupeř na to nenašel patřičnou odpověď, byť to byl on, kdo se jako první dostal do vedení. Domácím se však povedl náramný obrat.

Krajské fotbalové výsledky: Poslední Letohrad bodoval s vedoucím Ústím

Trudnou pasáž zažívá Mladějov. Po výtečném startu do soutěže přišla série tří venkovních duelů a v nich Tatran výsledkově pohořel. A nyní navíc schytal pořádný debakl v Opatově. Hned první poločas naznačil, že domácí hráče zastihlo toto střetnutí ve velmi dobré pohodě, brzy po pauze se navíc během pár minut vykartoval Vondráček a v deseti hosté nedokázali rozjetému soupeři vůbec čelit, takže z toho vzešla „sedmička“.

Jednoznačné skóre se narodilo také v Dolním Újezdu, tamní rezerva odehrála jedno ze svých lepších podzimních představení a brala tři body v souboji s Vendolím. Klíčový byl nástup do druhého poločasu, kdy domácí do rozmezí 53. a 58. minuty vtěsnali tři trefy a definitivně odskočili. I tady se tleskalo autorovi hattricku, střelecké kopačky nazul David Frank.

V devátém dějství se prvního bodového zisku dočkaly Němčice, nulu na svém kontě smazaly v Hradci nad Svitavou. Gólově tenhle zápas nabídl po jednom zásahu na každé straně, bohatě se ovšem zapsal „do dějin“, pokud jde o počet vyloučených. V nastaveném čase se totiž po nedovoleném zákroku na němčického brankáře Polišenského objevilo několik „Zorrů mstitelů“, tři hráči vyfasovali červenou kartu a vypadá to pro ně na delší fotbalovou pauzu…

Horní Újezd rozmnožil svůj zatím skromný bodový poklad cenným vítězstvím nad poličským béčkem, které si zasloužil jednak vydařeným nástupem do utkání, jednak jeho samotným závěrem, kdy se dvěma brankami zbavil obav o výsledek a zpečetil výhru. Zejména ve druhém poločase byli aktivnější hosté, prosadili se však pouze jednou a to bylo na návrat do zápasu málo.

TOP střelci OP: Linhart (Jevíčko) 9, Matoušek (Němčice), Knápek, Z. Hlubinka (oba Třebařov), Konečný (Dlouhá Loučka), Kalánek (Opatov) 8.

10. KOLO: Hradec nad Svitavou – Němčice 1:1 (0:1). Branky: 68. L. Jukl – 60. Večeřa. ČK: 1:2 (90. + 2. D. Jukl – 90. + 2. Polišenský, 90. + 2. Sršeň). Opatov – Mladějov 7:0 (3:0). Branky: 35. a 84. Křivka, 25. Kalánek, 39. Roshan, 60. Štěrba, 65. Burda, 69. Svoboda. ČK: 0:1 (51. Vondráček). Dolní Újezd B – Vendolí 6:2 (2:1). Branky: 44. z pen., 53. a 55. D. Frank, 20. Mokrejš, 58. Hubinka, 90. Doležal z pen. - 26. Báča, 76. Pytlík. Třebařov – Boršov 4:1 (2:1). Branky: 1. Ficnar, 13. Knápek z pen., 62. Z. Hlubinka, 73. D. Maleňák – 16. Zomber. ČK: 0:1 (13. Veselý). Morašice – Jevíčko 0:4 (0:1). Branky: 24., 76. a 81. Müller, 55. Havlíček. Cerekvice nad Loučnou – Dlouhá Loučka 3:1 (1:1). Branky: 23., 61. a 69. Klesal – 19. Ševčík. Horní Újezd – Polička B 4:1 (2:0). Branky: 7. Fógl, 23. Pechanec z pen., 88. Kusý, 90. Zaal – 66. J. Trnečka.

Podle všech předpokladů si měla Čistá upevnit vedoucí umístění v tabulce okresní trojky, jenže zklamala v Kunčině, domácí rezerva se zásluhou dvou gólů Aleše Širůčka radovala z premiérové výhry v sezoně. A tak jsou první Sebranice, které zvládly vítězně duel pod Cimburkem. Rozhodly jejich slepené branky do poločasu, kontaktní trnávecká trefa přišla příliš pozdě. Z týden starého debaklu se oklepali hráči z Linhartic, utkání proti Koclířovu rozhodli ve svůj prospěch v závěrečných deseti minutách ve výhodě po vyloučení hostujícího Elgnera.

TOP střelci III. třídy: Bednář (Linhartice) 9, Bureš (Sebranice), Kyrcz (Linhartice) 6, Ludvíček (Čistá), Kárský (Sebranice), Straka (Radiměř) 5.

10. KOLO: Kunčina B – Čistá 2:1 (1:0). Branky: 31. a 86. Širůček – 83. Hanus z pen. Linhartice – Koclířov 4:2 (1:1). Branky: 39. a 87. Kyrcz, 62. a 83. Bednář – 20. Novák, 55. vlastní (Heger). ČK: 0:1 (63. Elgner). Městečko Trnávka – Sebranice 1:2 (0:2). Branky: 88. Fréhar – 35. Kučera, 39. Otava. Radiměř volný termín.

Okresní soutěže mládeže