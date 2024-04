OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE/ Víkendové letní počasí přilákalo fanoušky do hledišť okresních stadionů v nadstandardním počtu, v sedmi zápasech přeboru jich bylo celkem napočítáno více než 1100! Z čeho měli radost kluboví pokladníci, provozovatelé občerstvení a kiosků i samotní fotbalisté, protože v dobré sportovní kulise se pochopitelně hraje lépe. Pozice lídrů mezi muži si upevnily celky Třebařova a Sebranic. V závěru článku najdete aktuální výsledky a tabulky mládežnických soutěží.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Slavoj Cerekvice nad Loučnou. | Video: Radek Halva

Třebařov byl proti Hornímu Újezdu jednoznačným favoritem, ale naplnit tuhle roli se ukázalo být pořádně tuhým oříškem k rozlousknutí. Herní převahu sice měl a Knápkovou zásluhou ji přetavil ve vedoucí branku, ovšem pojistka ne a ne přijít, autor prvního gólu mimo jiné neproměnil penaltu. Hosté ve druhém poločase výrazně více „kousali“ a lídr přeboru si definitivně oddechl teprve v poslední minutě po Eliášově zásahu. Třebařov na jaře ještě neinkasoval a v šestnácti odehraných utkáních inkasoval jenom čtrnáctkrát!

Dobré zprávy pro vedoucí celek tabulky přišly také z dalších hřišť, kde bojovali jeho nejbližší pronásledovatelé, neboť ti ztráceli remízami. Sousedské derby mezi Morašicemi a Cerekvici bylo před zraky bezmála tří stovek přihlížejících gólově „vybaveno“ během pěti minut v závěru první půle, kdy na Novákovo přesné zakončení z hranice penalty odpověděl snadnou dorážkou Klesal. Druhá půle se proměnila spíše v „šachovou partii“ odehrávající se převážně ve středu pole a s minimem pozic, které by se daly nazvat nebezpečnými. Tu asi největší měl Klát, který vybíhajícího brankáře Rusnáka sice hezky přeloboval, ale balon těsně minul místo určení. Ani jeden ze soupeřů si moc nepomohl ani ze standardních situací, tudíž výsledná dělba bodů vcelku odpovídala průběhu hry.

Rušný fotbal sledovalo publikum v Boršově. Domácí na jaře zatím nebodovali, hosté z Mladějova byli stoprocentní, nicméně takový rozdíl na trávníku určitě k vidění nebyl. Dramatická bitva nabídla několik zvratů (0:1, 1:2, 3:2), čtvrt hodiny před koncem dorovnal účty na 3:3 mladějovský Pavel Němec a s tímto stavem nikdo další nepohnul. Kdo na fotbal do Boršova přišel, tak nelitoval, během 90 minut se bylo na co koukat.

Jevíčko si hladce poradilo s Vendolím.Zdroj: TJ SK Jevíčko Po dvou porážkách konečně zabrala Dlouhá Loučka, které si přijela pro hladké vítězství na půdu posledních Němčic. Jasně vyhrálo také Jevíčko, gólově nejproduktivnější mužstvo okresního přeboru s průměrem přes 3,5 branky na zápas. Do sítě Vendolí jich nyní nasázelo půltucet, ale zase tak snadné to nemělo, výsledek totiž podstatně vylepšil Jiří Linhart čistým hattrickem v závěrečné desetiminutovce do otevřené vendolské obrany.

Exkluzivně vyšel nástup do jara poličské rezervě. Třetí utkání = třetí vítězství, taková rovnice se musí líbit (co by alespoň za náznak podobné bilance dal A tým téhož klub, že…). Proč v souboji béček předčilo poličské rivala z Dolního Újezdu, na to existuje jednoduchá odpověď. Bylo produktivní a dokázalo využívat šance. I soupeř jich totiž měl více než dostatek, jenže s efektivitou v zakončení zůstal tentokrát těžce na štíru.

Fotbalisté Hradce nad Svitavou se pomalu loučí se svým stadionem, který bude během jarní sezony předán k plánované rekonstrukci. Duel proti Opatovu domácím vyšel, ve 34. minutě zvyšoval Škeřík jejich vedení na 3:0 a i když se následně prosadil také soupeř, tak domácí udrželi vývoj pod svoji kontrolou.

17. KOLO: Polička B – Dolní Újezd B 3:0 (2:0). Branky: 39. a 44. Krejčí, 86. Penias. Hradec nad Svitavou – Opatov 4:2 (3:1). Branky: 22. Marek, 29. L. Zedník, 34. Škeřík, 63. Jiroušek – 39. Paar, 79. Mrštný. Boršov – Mladějov 3:3 (1:1). Branky: 43. Vyhnánek, 57. Veselý, 65. Krejčí – 36. Šmehlík, 55. Opletal, 74. P. Němec. Třebařov – Horní Újezd 2:0 (1:0). Branky: 23. Knápek, 90. Eliáš. Jevíčko – Vendolí 6:1 (2:1). Branky: 9. Václavek, 19. Marek, 57. Holub z pen., 81., 85. a 88. Linhart – 13. Navrátil. Morašice – Cerekvice nad Loučnou 1:1 (1:1). Branky: 38. Novák – 43. Klesal. Němčice – Dlouhá Loučka 1:5 (1:3). Branky: 42. Sršeň – 12. a 64. Konečný, 35. Marván, 38. Kozelek, 61. P. Křivánek.

Tři zápasy a tři výhry domácích celků, takové bylo další pokračování okresní „trojky“. Radiměř si vybrala volný termín, čehož využily Sebranice a po relativně bezpečné výhře nad Městečkem Trnávkou se osamostatnily na čele tabulky. Nutno dodat, že hosty přitom přiváděly k nepříčetnosti verdikty rozhodčích a dva z nejzkušenějších mužů si za svoje výlevy na jejich adresu vykoledovali červené karty. Ta padla také v Čisté, kde domácí Beníšek tahal „za záchrannou brzdu“, i v oslabení ovšem domácí dovedli utkání s jistotou k výhře. A z té se radoval také Koclířov, ke skalpu linhartické Metry nakročil úvodním trefou hned v první minutě a celkově vydařeným prvním poločasem.

17. KOLO: Koclířov – Linhartice 3:2 (3:1). Branky: 1. Elgner, 26. Léhar z pen., 45. Binder – 41. P. Kelo, 81. Kyrcz. Čistá – Kunčina B 4:0 (2:0). Branky: 9. z pen. a 65. Hanus, 33. Ludvíček, 46. Štegner. ČK: 1:0 (55. Beníšek). Sebranice – Městečko Trnávka 4:1 (1:1). Branky: 18. Kárský, 48. Kučera, 60. Vostřel, 77. Lorenc – 41. Selinger. ČK: 0:2 (54. Kleveta, 85. Hensl). Radiměř volný termín.

