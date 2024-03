OKRESNÍ FOTBAL /FOTO, VIDEO/ Úspěšně otevřel vedoucí celek nejvyšší okresní soutěže fotbalistů z Třebařova jarní mistrovské boje. Zásluhou dvou „slepených“ branek Miroslav Knápka porazil na domácím trávníku Cerekvici nad Loučnou a upevnili si tím svoji pozici na tabulkovém výsluní. V „trojce“ se hned na startu odvet oba největší favorité bodově porovnali, protože zatím Sebranice si otevřeli střelnici, tak Radiměř zůstala nečekaně na gólovém suchu.

Branka Michala Vrány (Opatov) v utkání v Horním Újezdu. | Video: Radek Halva

První poločas souboje v Třebařově nabídl vyrovnanou a nepříliš záživnou podívanou, ojedinělé příležitostí na obou stranách zůstaly bez využití. To po změně stran bylo na trávníku živěji a domácím fotbalistům nakonec k rozhodnutí zápasu stačil dvouminutový úsek. V obou jejich trefách měl prsty Miroslav Knápek. Nejprve si jím rozehraný roh hosté sami srazili do vlastní sítě. Vzápětí byl ten stejný hráč sražen v šestnáctce brankářem Vostrčilem a protože se nehodlal řídit nepsaným pravidlem, že faulovaný nemá kopat nařízenou penaltu, tak přidal pojistku na třebařovské vedení sebevědomě sám. Lídr soutěže potom ve zbytku zápasu eliminoval cerekvickou snahu o zdramatizování vývoje a došli si pro první jarní a velmi důležité tři body.

Za lídrem se pořadí lehce přesypalo. V Morašicích šlo v přímém střetu s Dlouhou Loučkou o průběžné druhé místo a lépe z této konfrontace vyšli domácí, kterým do sedla pomohl klasický „šatnář“ v podání Nováka. V polovině druhého poločasu přidal druhý uklidňující zásah D. Štancl a Morašičtí dostali zápas pod svoji kontrolu, soupeři nedovolili, aby se k nim ve skóre přiblížil.

Mladějovu to na podzim na cizích hřištích moc nešlo, ovšem jarní premiéra v Jevíčku mu sedla náramně. A to i přes brzký inkasovaný gól, protože do poločasu se hostům podařilo srovnat krok a po změně stran měli hru nečekaně jasně ve své moci, což se odrazilo na překvapivě jednoznačném výsledku.

Ve spodní polovině tabulky si výhrou pomohl Hradec nad Svitavou, když na umělé trávě ve Svitavách-Lánech zlomil ve druhém poločase dvěma zásahy tuhý odpor rivala z Vendolí. Poličská rezerva nastartovala na půdě posledních Němčic vítěznou jízdu přesnými trefami „do šatny“ a „ze šatny“. Domácí následně zabojovali, dostali se na kontakt, jenže v závěrečné dvacetiminutovce napadaly přes jejich otevřenou obranu další míče.

Nepovedené vystoupení má za sebou Horní Újezd, Opatov byl na jeho hřišti od začátku nebezpečnějším týmem a tři ze svých akcí dotáhl do zdárného gólového finále. Svoji pozici nevylepšil na úvod jara ani Boršov, který sice tentokrát neměl potíže s počtem udělených karet, ale proti dolnoújezdskému béčku se nedokázal prosadit střelecky. Protivník ve dvou případech ano a slavil.

Boršov vs. Dolní Újezd:

15. KOLO: Jevíčko – Mladějov 1:4 (1:1). Branky: 11. Müller – 37. a 64. Šmehlík, 50. Cajthaml, 73. Rozsíval. Třebařov – Cerekvice nad Loučnou 2:0 (0:0). Branky: 56. a 58. z pen. Knápek. Boršov – Dolní Újezd B 0:2 (0:0). Branky: 62. Krivák, 90. Sigl. Hradec nad Svitavou – Vendolí 2:0 (0:0). Branky: 64. Dvořáček, 82. Marek z pen. Horní Újezd – Opatov 0:3 (0:1). Branky: 16. Vrána, 58. Cimburek, 75. Paar. Němčice – Polička B 1:5 (0:1). Branky: 57. Gyömber – 41. Škacha, 49. Moravec, 71. Žák, 77. Cihlář, 87. Pham Xuan Cuong. Morašice – Dlouhá Loučka 2:0 (1:0). Branky: 45. Novák, 65. D. Štancl.

Aktuální pořadí:

1. Třebařov 14 9 3 2 43:14 30

2. Morašice 14 8 3 3 30:18 27

3. Dlouhá Loučka 14 8 2 4 37:24 26

4. Mladějov 14 8 2 4 40:31 26

5. Dolní Újezd B 14 7 4 3 34:32 25

6. Opatov 14 7 3 4 49:21 24

7. Cerekvice 14 6 5 3 30:24 23

8. Jevíčko 14 7 1 6 46:35 22

9. Polička B 14 4 6 4 27:27 18

10. Hradec nad Svitavou 14 3 4 7 22:29 13

11. Vendolí 14 4 1 9 20:39 13

12. Horní Újezd 14 3 3 8 22:40 12

13. Boršov 14 3 2 9 23:40 11

14. Němčice 14 1 1 12 15:64 4

Velmi nedočkavě se do jarních třetitřídních bojů vrhli fotbalisté ze Sebranic. Jejich mimořádný apetit krutě odskákala kunčinská rezerva. V 19. minutě byl stav utkání 4:0! Ani po pauze domácí neztratili nic ze své aktivity a parádním představením poslali konkurentům důrazné varování. Naopak celek Radiměře by byl vděčný byť za jedinou trefu do koclířovské sítě, ale za 90 minut se mu to kupodivu nepovedlo, takže v přetahované o špici tabulky zapisuje první ztrátu. Duel dvou tradičních rivalů pro sebe po přestávce rozhodla linhartická Metra.

Metra Linhartice vs. TJ Sokol Městečko Trnávka.Zdroj: Lucie Procházková

15. KOLO: Sebranice – Kunčina B 8:1 (4:0). Branky: 2. Kárský, 7. Kučera, 9. Vopařil, 19. a 53. Červ, 57. Klejch, 76. Kuchta, 82. Jílek z pen. - 85. Blaško. Linhartice – Městečko Trnávka 3:1 (1:1). Branky: 16. Kyrcz, 48. Jedlička, 68. Bednář – 22. D. Konečný. Radiměř – Koclířov 0:0 (0:0). Čistá volný termín.

Aktuální pořadí:

1. Radiměř 13 8 3 2 41:23 27

2. Sebranice 13 9 0 4 43:29 27

3. Linhartice 13 6 3 4 29:27 21

4. Čistá 12 5 4 3 21:16 19

5. Městečko Trnávka 13 4 3 6 32:30 15

6. Koclířov 13 4 2 7 19:30 14

7. Kunčina B 13 1 1 11 13:43 4