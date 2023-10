Třebařov těsně padl v Dlouhé Loučce, ale pořád má k podzimnímu primátu nejblíže

OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE + VIDEO/ Chce vůbec někdo vyhrát podzimní část nejvyšší okresní soutěže fotbalistů? Určitě ano, ale kdo to bude, na to odpoví teprve závěrečné kolo o prvním listopadovém víkendu. Reálně na půlmistrovský titul může pomýšlet pět mužstev! Ve III. třídě je velmi blízko k tomu, aby zimní pauzu strávil na čele, tým z Radiměře. V závěru článku najdete výsledky a tabulky okresních mládežnických soutěží, které kromě několika dohrávek došly do podzimního finiše.

TJ Sokol Němčice vs. TJ Sokol Dolní Újezd. | Video: Radek Halva