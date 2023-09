/OKRESNÍ FOTBAL/ Přehlídku nečekaně jednoznačných výsledků přineslo další pokračování nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Vedoucí Mladějov potvrdil, že ho start sezony zastihl v mimořádné pohodě, proti Poličce rozhodl zápas během úvodní půlhodiny a nadále se pyšní stoprocentní bilancí. Ve III. třídě skončila vítězná šňůra Sebranic, které tvrdě narazily v Čisté. Na konci článku najdete i aktuální výsledky mládežnických soutěží Okresního fotbalového svazu Svitavy.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Opatov. | Video: Radek Halva

Mladějovský lídr udělal s utkáním na stadionu v Rohozné krátký proces. Než se domácí pořádně vzpamatovali, bylo to ve 27. minutě 0:4 a osud střetnutí tím byl v podstatě „vymalován“ těmi nejjasnějšími barvami. Ve zbytku hrací doby si sebevědomý Tatran situaci na hřišti s přehledem kontroloval, poličská rezerva po změně stran z pokutového kopu skóre jenom kosmeticky upravila.

Další debakl se zrodil v místním derby v Boršově, kde se domácí celek stal obětí soupeře z Dlouhé Loučky. Ten se od úvodního kola, ke kterému se nesešel v jedenácti lidech, probudil k životu a přehrál tři rivaly za sebou, navíc stejně jako Mladějov má na kontě patnáct vstřelených branek. Duel dostal pod kontrolu zásluhou čistého hattricku Zdeňka Konečného a nakonec nasypal do boršovské sítě půltucet gólů.

Ještě méně milosrdný byl třebařovský nováček, který na svém trávníku doslova převálcoval dolnoújezdskou rezervu a rázně tak ukončil její podzimní neporazitelnost. Zásluhu na tom měl především skvělý první poločas v podání domácích fotbalistů, kteří v této pasáži „rozbili“ protivníka pěti góly, další dva navíc přišly bezprostředně po návratu z kabin a hosté si odeechli, když byl jejich utrpení konec. Ne, s útočnou silou Třebařova si opravdu není radno zahrávat.

Souboj dvou nováčků okresního přeboru vyzněl o poznání lépe pro Vendolí. I v tomto případě byl klíčový nástup do zápasu a ten hostům vyšel v Němčicích na výbornou. Po necelých osmi minutách vedli dvoubrankovým rozdílem, což předznamenalo další průběh hry. Snaživá domácí nedokázali nic zásadního vymyslet, naopak produktivní soupeř přidával další zásahy a hladce vyhrál.

Zajímavou přestřelku sledovalo publikum v Jevíčku, přičemž skoro všechno podstatné se tady odehrálo v závěrečné půlhodiny, neboť ještě na začátku 60. minuty byli domácí o gól pozadu. Potom však „slepili“ v rychlém sledu tři branky a vývoj utkání proti Cerekvici dokonale obrátili. V závěru to na hřišti vypadalo tak trochu jako u Verdunu a obrany na obou stranách kolabovaly, jevíčští však premiérovou výhru v sezoně z rukou nepustili.

Opatov vstoupil lépe do duelu v Morašicicích a zásluhou pohotovost Sedláka v předbrankovém prostoru se ujal poměrně záhy vedení. O odpověď ze strany domácích, a to velmi pádnou, se postaral Halsbach, který nejprve hlavou po ideálním Ropkově centru vyrovnal a pro velký úspěch si podobnou akci ještě jednou zopakoval, tentokrát ho svým centrem oslovil z trestného kopu Nádvorník. Ještě do poločasu pojistil morašický náskok Novák a po změně stran byla k vidění přehlídka neproměněných příležitostí. Opatov mohl několikrát v dobrých pozicích vývoj zdramatizovat, ale nebylo mu přáno, takže domácí ve finále nemuselo mrzet, že sami další trefy nepřidali.

Jediná plichta tohoto kola se zrodila v Hradci nad Svitavou, kde domácí toužili potvrdit svoje týden staré střelecké probuzení. Jenže kromě branky Davida Jukla nic dalšího, co by znamenalo kapitulaci hornoújezdské defenzivy, nedokázali vyprodukovat. A hubené vedení 1:0 je vždy nejisté, o čemž se na vlastní kůži přesvědčili v samotné koncovce utkání, kdy Opletal vyrovnal a hosté si odvezli cenný bodík.

5. KOLO: Třebařov – Dolní Újezd B 7:1 (5:1). Branky: 7., 45. a 53. Z. Hlubinka, 12. D. Maleňák, 20. M. Sommer, 25. Knápek, 48. Macek – 31. J. Vomáčka. Jevíčko – Cerekvice nad Loučnou 5:3 (0:1). Branky: 60. Červinka, 61. Linhart, 65. Müller z pen., 77. Holub, 90. + 2. T. Klein – 36. Jirout z pen., 86. Lipavský, 90. + 1. Řehák. Hradec nad Svitavou – Horní Újezd 1:1 (1:0). Branky: 30. D. Jukl – 87. V. Opletal. Boršov – Dlouhá Loučka 1:6 (0:2). Branky: 77. Racl – 23., 44. a 54. Z. Konečný, 76. a 83. Neumann, 90. Crha. Polička B – Mladějov 1:4 (0:4). Branky: 70. Kysilko z pen. - 8. Paulus, 12. Vondráček, 22. Kudyn, 27. Z. Opletal. Morašice – Opatov 3:1 (3:1). Branky: 23. a 38. Halsbach, 41. Novák – 12. Sedlák. Němčice – Vendolí 0:5 (0:3). Branky: 8. a 63. Hladík, 5. Čejka, 36. Odvárka, 84. L. Fuchs.

Jak je zdá, že okresní III. třída, byť letos jenom sedmičlenná, bude i tak zajímavá a vyrovnaná. Sebranice, které byly po třech kolech stoprocentní, si pro první porážku dojely do Čisté, která zlomila zápas ve svůj prospěch třemi góly v posledních dvaceti minutách hry. Výhra se rozhodně čekala od Radiměře, ta však zachraňovala alespoň remízu v bitvě s kunčinskou rezervou, a to v době, kdy hrála v početní výhodě. Poprvé na podzim brala tři body také Trnávka, v Opatovci, kde má svůj domov Koclířov, o tom rozhodly dvojitý gólový úder Radka Hlubinky v závěrečné desetiminutovce.

SK FC Koclířov vs. TJ Sokol Městečko Trnávka.Zdroj: Lucie Procházková

5. KOLO: Koclířov – Městečko Trnávka 2:4 (1:2). Branky: 10. Křížek, 72. Novák – 15. Kurinec, 36. D. Konečný, 80. a 82. R. Hlubinka. Radiměř – Kunčina B 2:2 (1:2). Branky: 43. E. Konečný, 82. Minařík – 2. a 30. Tlustoš. ČK: 0:1 (64. Blaško). Čistá – Sebranice 3:0 (0:0). Branky: 70. a 79. Ludvíček, 90. Beneš. Linhartice volný termín.

