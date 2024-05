/OKRESNÍ FOTBAL/ Dvaadvacáté pokračování má za sebou nejvyšší okresní fotbalová soutěž a našlapané pořadí na čele tabulky doznalo dalšího pohybu. Vedoucí Třebařov zvládl s přehledem zkoušku v Boršově a odrazil nápor Dlouhé Loučky, která v důležitém duelu přestřílela Cerekvici. Mladějov podruhé za sebou doma zaváhal a tahle ztráta ho zřejmě bude hodně bolet. Po další výhře Němčic se dramatizuje i boj o záchranu. V okresní III. třídě mají Sebranice triumf na dosah ruky. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

Fotbalisté Němčic zamotali záchranářské boje v nejvyšší okresní soutěži. | Video: Radek Halva

Třebařov „vyřídil“ zápas v Boršově prakticky do poločasu a zásluhu na tom měli jeho produktivní střelci, když hned v úvodu nasměrovali Maleňák s Knápkem skóre ve prospěch svého týmu. Snad jedinou komplikací z pohledu hostů byl zkraje druhé části pokutový kop proměněný Vyhnánkem a znamenající snížení na 1:3, jenže i na tenhle drobný zádrhel našel favorit záhy pádnou odpověď, přidal další dvě trefy a se zřejmou převahou dovedl utkání k vítězství, možná jednodušší, než sám čekal.

Tahák kola se hrál o pár kilometrů dále v Dlouhé Loučce, kde se představila Cerekvice a pěkná divácká kulisa se těšila na zápolení soupeřů disponujících aktuálně velmi dobrou formu. A publikum se rozhodně nemohlo nudit. Jednak to byla bitva pořádně ostrá, rozhodčí Reschovský rozdal jedenáct žlutých, navíc mezi její ingredience patřily i góly a to je vždycky to nejdůležitější fotbalové koření. Zdeněk Konečný ho „sypal“ měrou vrchovatou, pod konečný výsledek se podepsal hattrickem a když se k jeho práci přidal v 71. minutě proměněnou penaltou spoluhráč Kolísek, nakročili domácí k vítězství. Soupeř dotahoval skoro po celou dobu, čtvrt hodiny před koncem se dostal na kontakt, ale jeho snaha o vyrovnání efekt neměla a Dlouhá Loučka je nejbližším pronásledovatelem třebařovského lídra se ztrátou tří bodů.

Mladějov se zadrhl, po porážce s Cerekvicí ztratil důležité body také v souboji s Opatovem. Přitom tomu ještě nějakých pět minut před závěrem vůbec nic nasvědčovalo, Tatran totiž v průběhu druhého poločasu odskočil do vedení 3:1 a diváci se pomalu chystali, že svým borcům zatleskají za další vítězné utkání. Jenže místo toho byli svědky jejich kolapsu, když v úplné koncovce neubránili dvě standardní situace a skoro vyhraný zápas „vyletěl do povětří“. Mladějov se tak vlastně během dvou kol sesunul z první příčky na třetí a na Třebařov nabral nikoli zanedbatelné čtyřbodové manko.

Střet tabulkových sousedů Jevíčka a Morašic rozhodl nejlepší kanonýr domácího celku Tomáš Müller proměněnou penaltou tři minuty před závěrečným hvizdem. Byl to mimochodem jubilejní 70. gól Jevíčka v tomto soutěžním ročníku. Zato hosté, kteří se do statistiky utkání zapsali pouze vyloučením Kopeckého v poslední minutě, prožívají střeleckou bídu, jaká nebere konce. Naposledy skórovali 27. dubna v Třebařově a jejich série bez vstřelené branky od té doby nabobtnala na 335 minut.

Na devátý pokus se jarního vítězství dočkali fotbalisté Vendolí a i na jejich stadion tak přece jenom zavítala trocha radosti. Postaral se o to vydařený první poločas střetnuti proti dolnoújezdskému béčku a po změně stran skutečnost, že zvýšené úsilí soupeře vedlo pouze ke korekci výsledku. Kontrolované tři body získala poličská rezerva, její poražený rival z Horního Újezdu pokračoval ve vcelku pravidelném střídání jasných porážek s jasnými výhrami, kterými se v posledních týdnech prezentuje.

Výrazné zlepšení na jaře vykazují Němčice a z jejich pohledu je škoda, že probuzení přišlo tak pozdě. Pohled do tabulky však říká, že naděje na posun ze sestupového místa pořád existuje a také v těchto patrech dostává finiš okresního přeboru novou zápletku. O výhru nad Hradcem nad Svitavou se nejvíce zasloužil autor dvou branek Matěj Matoušek. Němčické zmrtvýchvstání musí spustit alarm minimálně v Boršově, Vendolí či právě v Hradci.

23. KOLO: Jevíčko – Morašice 1:0 (0:0). Branka: 87. Müller z pen. ČK: 0:1 (90. Kopecký). Boršov – Vendolí 2:5 (0:3). Branky: 51. Vyhnánek z pen., 79. Veselý – 6. D. Maleňák, 22. Knápek, 31. M. Hlubinka, 56. Novotný, 66. Macek. Vendolí – Dolní Újezd B 3:2 (3:1). Branky: 6. vlastní (Doležal), 30. Navrátil, 45. Popilka z pen. - 22. Vajrauch, 48. Paclík. Mladějov – Opatov 3:3 (1:1). Branky: 22. P. Němec, 67. Staněk z pen., 78. Opletal – 43. Vrána, 87. Kalánek, 90. Košín. Dlouhá Loučka – Cerekvice nad Loučnou 4:3 (2:2). Branky: 7., 25. a 48. Konečný, 71. Kolísek z pen. – 34. a 38. Válek, 76. Šeda. Němčice – Hradec nad Svitavou 3:1 (2:0). Branky: 30. a 60. Matoušek, 40. Votřel – 58. L. Zedník. Polička B – Horní Újezd 4:1 (2:0). Branky: 3. a 58. Sauer, 39. Pohl, 59. Moravec – 55. Havran.

Sebraničtí fotbalisté.Zdroj: TJ SebranicePouze divoká teorie může sebranické fotbalisty připravit o triumf v okresní trojce. Ani taková teorie by již neexistovala, pokud by o víkendu dokázali přehrát linhartickou Metru, což se jim ovšem nepovedlo, protože nepříznivý vývoj druhého poločasu dokázali pouze dorovnat. I nerozhodným výsledkem však definitivně odpárali svého největšího konkurenta z Radiměře, který potvrdil svoje nevydařené jaro nezdarem v Čisté.

Právě Čistečtí by se při souhře nepravděpodobných okolností ještě mohli posunout na první místo. Museli by však vyhrát všechny čtyři svoje zbývající duely (včetně zápasu v Sebranicích a navíc překlopit na svoji stranu vzájemnou bilanci) a současně by Sebraničtí ve třech svých vystoupeních nesměli získat ani bod. Což se jeví jako varianta úplně mimo realitu… Nicméně fotbal je věc nevyzpytatelná, stát se v něm může ledacos, takže nezbývá než v tuhle chvíli konstatovat, že k absolutní jistotě schází Sebranicím uhrát aspoň jednu remízu.

23. KOLO: Čistá – Radiměř 1:0 (1:0). Branka: 29. Vomáčka z pen. Sebranice – Linhartice 1:1 (0:0). Branky: 57. Šturc – 49. P. Kelo. Koclířov – Kunčina B 3:2 (1:1). Branky: 33. a 61. Elgner, 48. Binder – 19. Širůček, 56, Kolář. Městečko Trnávka volný termín.

Okresní soutěže mládeže