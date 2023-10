OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE + VIDEO/: Nejvyšší okresní fotbalová soutěž mužů hlásí změnu na špici. Třebařovský nováček vydoloval tři body na trávníku posledních Němčic a vyšvihl se na pozice, kde ho možná ani pamětníci z řad jeho fanoušků nepamatují. Rozdíl mezi prvním a šestým týmem aktuální tabulky činí jen dva body a přeboru rozhodně nechybí náboj. Souboj o vedoucí příčku ve III. třídě zvládla na vrcholu „anglického“ týdne po obratu Čistá. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresní mládežnické kopané.

Proměněný pokutový kop Miroslava Knápka (Třebařov) v utkání v Němčicích. | Video: Radek Halva

Mladějov se po sérii vítězství na začátku sezony zasekl a série venkovních duelů mu nevychází podle představ. Na půdě nevyrovnaně hrající Cerekvice se hrálo v sobotním dopoledni a svižnější budíček měli domácí fotbalisté, kteří si do poločasu vypracovali dvoubrankový náskok. Z této složité situace se hosté vyhrabali a dokázali srovnat, jenže závěr znovu patřil hráčům Slavoje. Hrdinou okamžiku se stal Stanislav Klát, jehož trefa ze 78. minuty si zasloužila přívlastek vítězná. V nastavení ještě přišla pojistka na cerekvické vítězství a Mladějovští tušili, že po několika týdnech opustí tabulkové výsluní.

Šanci vystřídat je na nejvyšším stupínku měly v první řadě Morašice, ale derby proti Dolnímu Újezdu neskončilo výsledkem, který by na to stačil. Ze své aktivity v prvním poločase domácí vytěžili vedení zásluhou Dominika Štancla, jenže to se jim rozplynulo bezprostředně po zahájení druhé části hry, kdy přesně zakončil Vojtěch Tomšíček. A vícekrát se smírné skóre nezměnilo, byť posledních dvacet minut odehrály Morašice v početním oslabení.

Třebařov nastoupil na hřišti zatím „nulových“ Němčic a že by to tam měl jednoduché, o tom nemohla být řeč. Sice po půlhodině „slepil“ dva rychlé góly, ale rozhodně tím neotupil odpor domácích. Když potom zkraje druhé půle utekl třebařovské defenzívě Matěj Matoušek a s přehledem zavěsil, stala se z dalšího průběhu zápasu nervózní ostrá bitva až do poslední, respektive šesté nastavené minuty, kdy David Maleňák svým druhým gólem definitivně podtrhl posun svého mančaftu do čela okresního přeboru.

Pro přesvědčivou výhru si dokráčela Dlouhá Loučka v duelu s Vendolím. Hosté sice na začátku druhého poločasu kontaktním gólem soupeře malinko „pozlobili“, jeho odpověď však byla více než pádná. V rozmezí 50. a 56. minuty přidali v rychlém sledu tři další zásahy a, jak se říká, nebylo o čem.

Nejprve tři porážky a potom pět vítězství v kuse, taková je dosavadní cesta podzimem v podání fotbalistů Jevíčka. Pátý skalp, který si pověsili na svůj opasek, uzmuli v dramatické přestřelce s Hradcem nad Svitavou. Poločas skončil za jejich těsného náskoku, snahu soupeře o vyrovnání utlumila v 70. minutě druhá žlutá karta Lukáše Jukla. Domácí toho využil a odskočili na rozdíl dvou branek, jenže pořád nebylo rozhodnuto, protože následoval kontaktní gól z pokutového kopu a Jevíčští si oddechli teprve po závěrečném hvizdu.

Víkend byl v okresním přeboru nezvykle „červený“, čtyři vyloučení jsou vyloženě nad obvyklým průměrem. V deseti dohrával Horní Újezd v Boršově, Jakub Kladiva zamířil pod sprchy v závěru v době, kdy se naděje jeho týmu na bodový zisk rozplývaly a domácí si hlídali vedení. Výlevy vůči rozhodčímu si na půdě Poličky neodpustil opatovský Daniel Sedlák, rezerva však desetiminutovou „přesilovku“ nedokázala zužitkovat a nerozhodný stav zůstal v platnosti.

9. KOLO: Morašice – Dolní Újezd B 1:1 (1:0). Branky: 32. D. Štancl – 48. Tomšíček. ČK: 1:0 (72. Ondráček). Němčice – Třebařov 1:3 (1:2). Branky: 47. Matoušek – 31. Knápek z pen., 33. a 90. + 6. D. Maleňák. Jevíčko – Hradec nad Svitavou 4:3 (3:2). Branky: 11. a 83. Linhart, 32. vlastní (Kučírek), 35. Havlíček – 4. Bolcár, 41. Škeřík, 86. Marek z pen. ČK: 0:1 (70. L. Jukl). Dlouhá Loučka – Vendolí 5:1 (2:0). Branky: 7. a 23. Cápal, 50. P. Křivánek, 53. Kralovič, 56. Kolísek z pen. - 48. L. Fuchs. Polička B – Opatov 1:1 (1:1). Branky: 44. Krejčí z pen. - 3. Paar. ČK: 0:1 (82. Sedlák). Boršov – Horní Újezd 4:1 (2:1). Branky: 7. a 64. Vyhnánek, 18. J. Hanák, 90. + 1. Němec – 14. Fógl. ČK: 0:1 (84. Kladiva). Cerekvice nad Loučnou – Mladějov 4:2 (2:0). Branky: 18. Kusý, 37. Řehák, 78. Klát, 90. + 2. Lipavský – 48. Šmehlík, 66. Paulus.

Přímý střet o první flek nabídlo další pokračování nejnižší okresní soutěže a svým nábojem diváky v Čisté nezklamalo. Z pěti gólů byly dva označeny jako vlastní. Nejprve těsně před přestávkou usměrnil balon za záda svého gólmana domácí Martin Padělek a hosté z Radiměře tak po pětačtyřiceti minutách vedli 2:1. Nestárnoucí Dušan Nepraš hned po návratu z kabin vyrovnal a rozhodující byl znovu vlastenec, jehož nedobrovolným autorem byl dvacet minut před koncem hostující Aleš Moravec.

Za pozornost rozhodně stojí dění v Sebranicích, neboť od duelu s linhartickou Metrou se čekala spíše vyrovnaná přetahovaná, vždyť oba rivaly dělil před zápasem v tabulce jediný bod. Realita však byla zřejmě šokem pro všechny přítomné, neboť domácí rozjeli nevídaný gólostroj a moc jim nescházelo k tomu, aby soupeře vyprovodili s dvouciferným přídělem. Zkrátka, i III. třída občas nabízí pozoruhodné příběhy…

9. KOLO: Koclířov – Kunčina B 1:0 (0:0). Branka: 77. Elgner. Čistá – Radiměř 3:2 (1:2). Branky: 14. L. Čapek, 49. D. Nepraš, 71. vlastní (Moravec) – 6. E. Konečný, 45. vlastní (Padělek). Sebranice – Linhartice 9:3 (5:2). Branky: 18., 23. a 56. Bureš, 26. a 33. Jílek, 30. a 76. Kmošek, 62. Kárský, 86. Filipi – 9. Bednář, 38. a 74. Kyrcz. Městečko Trnávka volný termín.

Okresní soutěže mládeže: