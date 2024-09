TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Dolní Újezd B. | Video: Radek Halva

/OKRESNÍ FOTBAL/ Po čtrnácti dnech se diváci opět vydali do hledišť, aby sledovali boje o okresní mistrovské body. A k vidění byly netušené věci, na prvním místě první porážka doposud vedoucího a suverénního Mladějova, který oproti všem předpokladům vyhořel na domácí půdě v souboji se sebranickým nováčkem. A tak ho na prvním místě nově vystřídaly díky nejtěsnější výhře v derby nad Dolním Újezdem morašičtí fotbalisté. Do čela III. třídy se po kanonádě vrátila zpátky Radiměř. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních soutěží mládeže.

Moravskotřebovský fotbalový kronikář Václav Procházka spočítal, že derby Boršova proti rezervě Slovanu bylo v pořadí 39. vzájemným setkáním reprezentantů těchto klubů. Před dvěma stovkami diváků skončilo úspěchem hostujícího celku, který výrazně podpořil dvougólový Robin Polák. Boršovský celek potvrdil, že mu to doma na podzim vůbec nejde. Alespoň remízu však ze zápasu vytěžit mohl, to by však gólman Vykydal nesměl hlavně při gólovkách kanonýra Racla čarovat.

Pěknou diváckou kulisu mělo i derby v Morašicích. Na hrací ploše byly k vidění mimo jiné pozoruhodné „rodinné souboje“. Po dlouhých letech naskočil v domácích řadách ve druhém poločase do akce Luboš Vosmek a přímo na hřišti se potkal se svým synem Vojtěchem v barvách soupeře. Morašický trenér Martin Ropek zase musel přemýšlet, jak ubránit syna Martina hrajícího za Dolní Újezd. Inu, i takové příběhy umí nabídnout okresní přebor… Vyrovnané utkání rozhodl hlavou po rohovém kopu nejlepší domácí střelec Filip Bureš. Snaha rezervy o srovnání byla hodně bezzubá, morašičtí příznivci se nejvíce lekli po obranném zákroku Černohorského, kdy balon proletěl „o fous“ vedle tyče vlastní branky.

Momentky z utkání:

TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Dolní Újezd B. | Video: Radek Halva

TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Dolní Újezd B. | Video: Radek Halva

Žádné jiné utkání víkendu nemělo tak zřetelného favorita jako to, které se hrálo na mladějovském pažitu. Však také Tatran hned zkraje otevřel proti Sebranicím skóre, jenže další dění bylo pro publikum poněkud šokující, jelikož ve 34. minutě to najednou bylo 1:3! Domácí hráči se potom sice přece jenom probrali a podařilo se jim ztrátu dohnat, leč místo dokonání obratu udeřil opět rival a sedm minut před závěrečným hvizdem zasadil rozhodující K.O.

Třetí vítězství v řadě zapsal na své podzimní venkovní túře Hradec, přičemž v Dlouhé Loučka měl plná bodový zápis vysokou hodnotu. Hosté „slepili“ v prvním poločase k sobě dvě trefy a protivník na to nedokázal adekvátně odpovědět. Sice se mu po změně stran povedlo dostat na kontakt, ale jeho další úsilí bylo marné. Nejjednoznačnější průběh mělo o víkendu utkání mezi Jevíčkem a Horním Újezdem, tedy kluby, které byly významně postiženy záplavami. Proto se hrálo na umělé trávě v Boskovicích a „domácí“ mužstvo si jistě došlo pro tři body.

A ještě dvě remízy nabídlo odehrané sedmé kolo. Pro Vendolí jej v Rohozné v bitvě proti poličskému béčku zachránil Lukáš Fuchs těsně před koncem. Pomezí v boji o přední pozice zaznamenalo znovu ztrátu, a to v Opatově, kde neudrželo hubený náskok. Domácí ze své aktivity ve druhé půli vytěžili vyrovnání na 1:1 a snaha obou soupeřů o vítězný zásah se v koncovce duelu minula účinkem.

7. KOLO: Polička B – Vendolí 1:1 (1:0). Branky: 36. R. Milota – 86. L. Fuchs. Jevíčko – Horní Újezd 4:0 (1:0). Branky: 37. T. Klein, 47. Kougl, 59. Stehlík, 88. Pospíšil. Mladějov – Sebranice 3:4 (2:3). Branky: 6. K. Müller, 45. Staněk, 71. Vondráček – 12. a 32. Jílek, 34. Kysilka, 83. Volf. Boršov – Moravská Třebová B 2:3 (1:2). Branky: 43. Racl z pen., 72. Veselý – 12. z pen. a 33. Polák, 56. Potáček. Opatov – Pomezí 1:1 (0:1). Branky: 70. Bartoš – 15. Hynek. Morašice – Dolní Újezd B 1:0 (1:0). Branka: 25. Bureš. Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou 1:2 (0:2). Branky: 64. D. Křivánek – 33. D. Jukl, 35. Janko.

Gólově nadmíru bohaté bylo další pokračování okresní trojky, po němž se tabulka začíná dělit na dvě poloviny. Radiměř rázně ukončila svoje podzimní venkovní trápení a pod Cimburkem si otevřela střelnici, která ji katapultovala zpět do čela tabulky. O skóre před Němčice, které na domácím trávníku udělaly relativně krátký proces s linhartickou Mertou. Pořádné drama bylo k vidění v Koclířově. O osm branek se tam podělilo osm různých střelců. O poločase nikdo z přítomných zřejmě nečekal za třígólového vedení domácích jakoukoli zápletku, ovšem hosté z Čisté se nevzdali a z málem ztraceného souboje ještě „vykouzlili“ plichtu.

7. KOLO: Koclířov – Čistá 4:4 (3:0). Branky: 10. Menšík, 35. Elgner, 43. Binder, 81. Pálka z pen. - 61. Škorpík, 64. Vančura, 78. Ondruška, 83. Průžek. Němčice – Linhartice 5:0 (2:0). Branky: 2. Votřel, 22. Pavliš, 55. Vytlačil, 75. Vomáčko, 80. Kopecký. Kunčina B – Radiměř 2:8 (1:4). Branky: 35. Širůček, 73. Pařil – 59., 62. a 68. Straka, 8. a 31. Vach, 17. J. Trnečka, 43. J. Štefl, 75. E. Konečný.

Okresní soutěže mládeže