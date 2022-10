Morašice měly možnost v případě výhry nad posledním Horním Újezdem posunout se do čela tabulky a roli jasného favorita splnily. Nikoli však bez problémů, protože herně jim střetnutí nevyšlo úplně podle představ a bojovný soupeř je docela potrápil. Nakonec se však jejich přece jen vyšší kvalita projevila, nicméně oddechnout si domácí mohli teprve po čtvrtém zásahu do hornoújezdské sítě těsně před koncem. Ze sobotního přídělu právě v Morašicích se vzpamatovalo dolnoújezdské béčko a ze svých zatím dost nevyrovnaných výkonů tentokrát ukázalo lepší tvář. A navíc se prezentovalo i dostatečným odhodláním porvat se o výsledek, protože ve druhém poločase otáčelo skóre z 1:2, což se mu třemi trefami v řadě povedlo. V Mladějově to vypadalo jako o pouti, v 19. minutě to bylo 2:4 (!). Od té chvíle ovšem pálili přesně jenom domácí. No ačkoli… Jejich vítězný zásah v 77. minutě byl vlastní, smutným hrdinou okamžiku byl hostující Gazdik.

DOHRÁVKY: Mladějov – Polička B 6:4 (4:3). Branky: 6. Paulus, 13. Kraus, 43. P. Němec, 52. Satler, 77. vlastní (Gazdik), 85. Staněk – 3. a 19. L. Boháček, 5. K. Moravec, 17. Krejčí. Morašice – Horní Újezd 4:2 (1:1). Branky: 24. a 58. Válek, 75. Ondráček, 87. Bureš – 9. Fógl, 77. Zrůbek. Dolní Újezd B – Opatov 4:2 (1:1). Branky: 57. a 75. L. Jireček, 21. D. Frank, 69. Vrabec – 6. Kalánek, 50. Vrána.

Ve vloženém 14. kole III. třídy nezaváhal nikdo z vedoucího trojlístku. Vendolí vyhrálo v osmém utkání poosmé, v Koclířově to ovšem nebylo žádné překvapení. Pozoruhodné však je, že na šest vstřelených branek mu stačilo rozmezí 20. a 38. minuty. Ani výhra Třebařova v Radiměři nemohla nikdo zaskočit, její výše však za pozornost stojí, protože dvouciferná střelecká konta jsou i v nejnižší okresní soutěži výjimečná a Třebařovští byli takhle produktivní podruhé v řadě. Zjevně mají nabito ostrými a jejich sobotní bitva ve Vendolí (15.00), to bude tahák jako hrom! Skromnější byla, co se gólového přísunu týká, linhartická Metra, ale na vítězství jí to rovněž stačilo. Za zmínku stojí i výhra Čisté v Sebranicích, nestárnoucí Dušan Nepraš ji zařídil v poslední minutě.

14. KOLO: Sebranice – Čistá 0:1 (0:0). Branka: 90. D. Nepraš. Linhartice – Velké Opatovice B 3:1 (2:0). Branky: 14. Macek, 15. Prucek, 55. Lébiš – 20. Ille. Staré Město – Němčice 4:0 (1:0). Branky: 5. a 52. Lukáš Pospíšil, 59. M. Kozák z pen., 89. Lubomír Pospíšil. Radiměř – Třebařov 1:10 (1:7). Branky: 30. Konečný z pen. - 5., 12. a 88. Macek, 18., 43. a 85. D. Maleňák, 35., 40. a 47. Z. Hlubinka, 23. J. Sommer z pen. Koclířov – Vendolí 0:6 (0:6). Branky: 20., 24. a 27. Milota, 22. a 38. Hladík, 32. vlastní (Gregor).

POHÁR OFS SVITAVY: Hradec nad Svitavou – Jevíčko 3:2 (2:1). Branky: 31. a 42. Marek, 66. Richter z pen. – 37. Müller, 60. Václavek.

Utkání Cerekvice nad Loučnou – Opatov, Třebařov – Mladějov a Čistá – Borová se hrají v sobotu 12. listopadu.