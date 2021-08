To se samozřejmě divákům líbilo, i když samozřejmě těm, kteří stáli na straně poražených týmů, zmrzl úsměv na rtech.

OKRESNÍ PŘEBOR

Zajímavá přestřelka byla k vidění třeba v Janově, kde domácí v průběhu prvního poločasu dvakrát vedli o dva góly, přesto se až do konce strachovali o výhru. Hosté z Dlouhé Loučky totiž čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem vstřelili kontaktní branku a sahali po vyrovnání, z několika slibných šancí se však prosadit nedokázali. Janov tak náleží mezi pětičlennou skupinu mužstev se dvěma vítězstvími na kontě. Podobně jako Morašice, jež si odvezly tři body z derby v Horním Újezdu. Obrázek hry tam byl dlouho poměrně vyrovnaný, poslední dvacet minut se ovšem dohrálo plně v morašické režii a skóre rostlo.

Dokonce desetkrát se rozvlnila síť v Mladějově, domácí z toho však měli pramalou radost, neboť jejich obranná činnost se rozpadla pod náporem protihráčů z Borové. I zde to platilo hlavně ke konci, kdy Mladějovští riskovali ve snaze zachránit duel protékající jim rychle mezi prsty. Za úmorného vedra sehrál vydařené představení jevíčský celek. Pravda, zpočátku mu pomohl protivník z Radiměře, konkrétně Moravec, jenž nevydařeným odkopem po rohu umístil míč do vlastní branky. Také další průběh ale byl plně pod taktovkou domácích, kteří skórovali po vzorově vyřešeném přečíslení, hlavou po rohovém kopu a po snížení hostů ještě dorážkou zblízka. Ve druhé půlce se hra odehrávala převážně ve středu hřiště a v závěrečné desetiminutovce domácí ještě navýšili účet.

Drama se nekonalo ani v Dolním Újezdu, domácí rezerva přehrála Hradec nad Svitavou rozdílem třídy. Mezi šestibodovými celky se nachází rovněž Cerekvice a dává zatím zapomenout na svoje nemastné neslané výkony z loňského podzimu. Klíčem k výhře nad Boršovem byl proměněný pokutový kop Růžičky zkraje druhého poločasu, pojistku přidal Slavoj v samotném závěru, kdy hosté hráli v deseti bez vyloučeného Zombera. Nápravou škod lze nazvat vystoupení fotbalistů Opatova v Linharticích. Před týdnem utržili doma nečekaný debakl od Cerekvice, nyní to byl v jejich podání výkon z jiného soudku. Do kabin se šlo za jejich vedení 3:0 a ačkoli domácí Metra se po přestávce zkoušela vrátit zpět do utkání, tak její protiopatření přišla pozdě na to, aby s porážkou něco udělala.

V okresním přeboru se v dosavadním průběhu zatím nezrodila ani jedna remíza, takže tabulka je hezky rozškatulkována do tří skupinek. Za námi jsou však teprve dvě kola a všechno se zcela nepochybně bude přesýpat.

3. KOLO: Janov – Dlouhá Loučka 4:3 (4:2). Branky: 17. a 36. Bureš, 14. Boháček, 43. Jirásek – 22. a 75. Marván, 20. Neumann. Jevíčko – Radiměř 6:1 (4:1). Branky: 33. a 45. Müller, 10. vlastní (Moravec), 36. Jedlinský, 80. T. Klein, 89. Dostál – 39. J. Trnečka. Mladějov na Moravě – Borová 3:7 (1:2). Branky: 39. vlastní (Hruška), 60. Kalina, 71. Kraus – 2. a 75. Síla, 67. a 85. A. Pazdera, 16. Šmíd, 65. Hynek, 88. Dědič. Horní Újezd – Morašice 0:5 (0:1). Branky: 62. a 78. V. Štancl, 12. Chmelík, 71. Novák, 85. Ondráček. Dolní Újezd B – Hradec nad Svitavou 5:0 (2:0). Branky: 14. Kalánek, 19. Štarman, 61. Klička, 67. vlastní (L. Zedník), 88. Jireček. Cerekvice nad Loučnou – Boršov 2:0 (0:0). Branky: 52. Růžička z pen., 86. J. Vostrčil. ČK: 0:1 (70. Zomber). Linhartice – Opatov 2:4 (0:3). Branky: 55. Mlčoch, 73. Vacek – 9. a 63. Kalánek, 2. Štěrba, 38. Paar.

III. TŘÍDA

V trojce se odehrály opět jenom tři zápasy a všechny skončily úspěchy domácích mančaftů. Podruhé v sezoně zvítězilo moravskotřebovské céčko, které navíc stále hájí čisté konto obdržených branek, nezaváhala ani Čistá. Premiérové vystoupení má za sebou B tým Poličky a zdá se, že stadion v Rohozné mu půjde k duhu. Byť je fakt, že muset bojovat skoro celé střetnutí v početním oslabení, jako si to teď po červené kartě Kurbela zkusil Třebařov, to věru není žádný med. Není tak divu, že hosté v horku se silami nevydrželi.

3. KOLO: Moravská Třebová C – Městečko Trnávka 3:0 (2:0). Branky: 4. Schütz, 31. P. Šatník, 81. Matoušek. ČK: 0:1 (31. Hensl – z lavičky). Čistá – Sebranice 3:1 (1:1). Branky: 13. Zrůbek, 83. L. Čapek, 85. Padělek – 38. Dvořák. Polička B – Třebařov 6:1 (2:1). Branky: 4. a 55. Boháček, 50. a 60. Škacha, 42. Urban, 86. Krejčí – 23. Novotný. ČK: 0:1 (7. Kurbel). Vendolí – Koclířov odloženo (13. 11.). Staré Město volný termín.