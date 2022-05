Sedmadvacetiletý fotbalista působil v mládežnických kategoriích také v Boršově a Moravské Třebové, ale v soutěžích mužů je věrný Sokolu Dlouhá Loučka, v jehož barvách si před časem zahrál i I. B třídu. Nyní znovu brázdí okresní vody a jednoznačným vítězstvím nad tonoucím soupeřem tamní celek potvrdil, že se mu na jaře daří možná nad vlastní očekávání. „Zápas s Radiměří hodnotím z týmového pohledu velice kladně, protože byl celý v naší režii, čemu nasvědčuje i jeho výsledek. Individuální výkon se posuzuje velice těžko, to by měla být otázka na někoho nestranného. Samochvála smrdí…,“ usmívá se Jaroslav Neumann. Pochválit se však směle může, čtyři góly v utkání se každý den věru nedávají. „Tři moje zásahy padly po vydařených akcích celého mužstva, k tomu jsem navíc proměnil pokutový kop,“ přiblížil svoje povedené gólové odpoledne.

Kalánkův „angličan“ udržel dolnoújezdskou rezervu ve hře o prvenství

Jak bylo řečeno, tak Dlouhá Loučka prožívá velice povedené jaro, během něhož rázně zahodila možné existenční problémy a posunula se do klidných vod okresního přeboru. „Dosavadní průběh jarní sezony nám vychází výsledkové výborně, tedy až na prohraný zápas s celkem Morašic. Daří se nám střílet dost gólů, naopak málo jich inkasujeme. Za to bych chtěl pochválit celý kolektiv, protože je to zásluhou našeho přístupu k utkáním,“ zdůrazňuje Neumann.

Loučka prožívá specifickou sezonu, neboť kvůli rekonstrukci svého fotbalového stánku jezdila celý podzim výhradně po hřištích soupeřů, naopak na jaře má každý týden výhodu téměř domácího prostředí u partnerského klubu v Křenově. „Podzim pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Domácí prostředí je vždycky výhoda a hraje se tam lépe. Máte za zády fanoušky, tedy pokud nějací dojdou…,“ rád by Jaroslav Neumann viděl v hledišti přece jen početnější kulisu. Kterou by si Loučka jistě zasloužila, vždyť o body obrala mimo jiné o oba postupové uchazeče z Dolního Újezdu a Janova.

Zpět k jeho osobě a střelecké explozi, jakou ukázal v duelu s Radiměří. Góly určitě dávat umí, ale že by se pokládal za vyloženého kanonýra, to rozhodně ne. „Čtyři branky jsem v dospělém fotbale nikdy nedal. O víkendu při mně stálo i štěstí, které je prostě někdy potřeba. Roli střelce v týmu určitě nemám. I když by to trenér chtěl, tak se jako střelec necítím,“ říká skromně Neumann. Za svým životním kanonýrským úspěchem se musí v paměti vydat do časů, kdy hrál v Moravské Třebové. „Můj nejzajímavější střelecký počin byl v dorostu na Slovanu, kdy se mi podařilo dát sedm gólů za zápas proti týmu Žichlínku na dorosteneckém turnaji v Mladějově,“ zapátral v historii.

Fotbalisté Dlouhé Loučky.Zdroj: TJ Sokol Dlouhá Loučka

Dokončit zbývající kola jarní části v takové pohodě, v jaké Dlouhá Loučka nyní hraje, to si přece Jaroslav Neumann i jeho spoluhráči. „Chceme pokračovat ve stejných výkonech a výsledcích jako doposud. Hlavně si ten fotbal užít, proto ho hrajeme, a odcházet z každého utkání se vztyčenými hlavami, že jsme na hřišti nechali všechno,“ dodal autor čtyř gólů.

Také další výrazné výkony víkendu se rodily v okresních soutěžích. Hattrickem pomohli svým týmům k výhrám Marek Leinweber (Polička B), Petr Uhlíř (Hradec nad Svitavou) a Ladislav Hruška (Borová). Top mládežnický výkon předvedl v české lize žáků U12 šestigólový Eduard Kutlák (TJ Svitavy).